El 50% no busca citas hoy, pero sí relaciones a futuro: La nueva forma de amar según los datos

Durante los últimos meses, una frase se ha repetido con fuerza en redes sociales, conversaciones informales y titulares llamativos: “La mayoría de las personas ya no quiere tener citas”. Pero ¿qué dicen realmente los estudios serios y recientes sobre el amor, las citas y las relaciones en la actualidad?

La respuesta no es tan simple como un número viral. Lo que muestran las investigaciones de los últimos dos años es un fenómeno mucho más interesante, diverso y, sobre todo, humano.

Menos citas, pero no menos interés en el amor

Encuestas recientes, como las realizadas por el Pew Research Center, indican que aproximadamente la mitad de las personas solteras no está buscando activamente citas o relaciones en este momento. Esta cifra, que se repite en distintos estudios desde 2024, suele generar alarma. Sin embargo, el matiz es clave: no buscar citas ahora no significa haber renunciado al amor para siempre.

Muchas personas señalan que están priorizando otros aspectos de su vida, como el trabajo, la salud mental, los estudios o la estabilidad personal. Otras simplemente disfrutan su soltería sin sentir presión social por “estar con alguien”.

El “déficit de citas” en tiempos modernos

Un estudio reciente sobre dinámicas de citas reveló que, en promedio, las personas solteras tuvieron menos de dos citas presenciales en todo un año. Este dato refleja una disminución clara en la frecuencia de encuentros románticos tradicionales, pero también muestra un cambio cultural: hoy se piensa más antes de salir, se elige con mayor cuidado y se invierte menos energía en conexiones que no parecen significativas.

Lejos de ser una señal de desinterés emocional, esto apunta a una búsqueda más consciente. Las personas quieren vínculos que sumen, no que desgasten.

Apps de citas: probadas, pero no dominantes

Otro dato interesante es el uso de aplicaciones de citas. Aunque más de un tercio de los adultos ha usado alguna vez una app, solo una pequeña parte las utiliza activamente hoy. Esto sugiere que muchas personas experimentaron con estas plataformas, pero no necesariamente encontraron en ellas la forma ideal de conectar.

Las razones son variadas: cansancio emocional, interacciones superficiales o simplemente preferencia por conocer gente de manera orgánica, fuera de una pantalla.

El deseo de relaciones sigue vivo

A pesar de estos cambios, encuestas globales recientes muestran que una mayoría de personas solteras sí desea una relación estable a futuro. Lo que ha cambiado no es el deseo de amar o compartir la vida, sino las condiciones bajo las cuales se está dispuesto a hacerlo.

Hoy se valora más la honestidad, los límites claros, el bienestar emocional y la compatibilidad real. El amor no ha desaparecido: se ha vuelto más selectivo.

Una nueva forma de relacionarnos

Más que una “crisis de las citas”, los datos revelan una transformación. Las personas no están cerrando la puerta al amor, sino abriéndola con más conciencia. En un mundo acelerado, elegir cuándo, cómo y con quién vincularse se ha convertido en un acto de autocuidado.

Y quizá eso sea una buena noticia.