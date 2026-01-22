Así quedó la placa parcial de nominados a eliminación de `La Casa de los Famosos Colombia 3’

El pasado 12 de enero de 2026 se estrenó la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ bajo la conducción de Carla Giraldo y Marcelo Cezán, trajo consigo una mezcla explosiva de personalidades. El pasado domingo se dio la primera eliminación, en la que salió Luisa Cortina, pero antes se dio el inesperado retiro de la DJ Marcela Reyes.

En el capítulo del miércoles 21 de enero, se dio la jornada de eliminación, en la que los famosos tuvieron dos actividades para definirlo; una de estas fue en privado, en el confesionario, de forma anónima. Mientras que, la otra fue frente a frente, lo que dejó como nominados parcialmente de la casa:

Beba

Tebi Bernal

Renzo Meneses

Juanse Laverde

Marilyn Patiño

También se tuvo en cuenta la votación del público, y los famosos que menos apoyo recibieron fueron Campanita y Alejandro Estrada. A ellos se les suma Mariana Zapata, quien fue la primera en entrar a la placa de nominación, luego de que Luisa Cortina la nominara como su último poder al salir de la competencia tras la gala de eliminación el pasado domingo.

¿Qué pasó con Beba y Yuli Ruíz en La Casa de los Famosos?

Mientras que, antes de ingresar a ‘La Casa de los Famosos’, Beba Cruz se presentó como una mujer casada y admitió que le gusta romper las reglas y advirtió que si llegaban a gritarla, iban a estar equivocados. Durante su estadía, ya se le ha visto peleando con Juanse, en donde tuvo fijación en hacer comentarios sobre su orientación sexual.

En la tarde del mismo miércoles, una vez más llamó la atención Beba, esto al protagonizar una acalorada pelea con Yuli Ruiz, con quien se posicionó hace unos días. El conflicto estalló cuando Sofía Jaramillo eligió a Yuli Ruiz para asignarle una etiqueta, lo que provocó un reclamo inmediato por parte de la empresaria.

Sin embargo, la tensión escaló cuando Beba decidió intervenir en la disputa; a pesar de que Yuli la mandó a callar, la barranquillera ignoró la petición y aprovechó el momento para lanzarle duras críticas. Durante la discusión, Beba acusó a Yuli de tenerle envidia a Sofía y lanzó comentarios hirientes sobre su aspecto físico, afirmando que no tenía “nada en el cuerpo”, haciendo alusión a las operaciones estéticas.