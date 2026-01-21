Orian Suárez destaca en ‘María la Caprichosa’, la serie colombiana que llega al Top 10 de Netflix

El actor cubano Orián Suárez continúa consolidando su proyección internacional con su participación en María la Caprichosa, la serie colombiana que hoy se posiciona como Top 10 en Netflix en 14 países del mundo, conquistando audiencias con una historia real cargada de emoción, dignidad y justicia social.

En esta producción, disponible en Netflix, Orián interpreta a Cicerón, un congresista cuya intervención resulta clave en la aprobación de una ley que protege los derechos de las empleadas domésticas en Colombia. Un personaje que representa el valor de la conciencia social, el poder de la palabra y la responsabilidad de quienes legislan desde la empatía.

El éxito internacional de María la Caprichosa confirma que las historias profundamente locales, cuando se cuentan con honestidad y sensibilidad, pueden trascender fronteras. La serie no solo ha conectado con el público colombiano, sino que hoy emociona a millones de espectadores en distintos países, posicionándose entre los contenidos más vistos de la plataforma.

Para Orián Suárez, este proyecto dialoga de manera natural con su recorrido artístico. Tras haber sido parte de La esclava blanca, una producción que se convirtió en un fenómeno global, emitida en más de 100 países y recordada como uno de los grandes éxitos de la televisión latinoamericana, el actor vuelve a ser parte de una historia que pone en el centro la memoria, la justicia y el impacto social.

Con una actuación sobria y contundente, Orián reafirma su compromiso con proyectos que generan conversación, conciencia y transformación. María la Caprichosa no solo entretiene: invita a reflexionar y confirma que el audiovisual colombiano sigue ganando espacio y reconocimiento en el mundo.