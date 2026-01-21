Bogotá celebrará a Rocío Dúrcal con un gran tributo

Bogotá se prepara para vivir una noche de nostalgia, romanticismo y música eterna. A 20 años de la partida de Rocío Dúrcal, una de las voces más emblemáticas de la música romántica y la ranchera, su legado regresa al escenario en un emotivo tributo interpretado por Clásicas del Amor, el espectáculo musical más reconocido de América Latina.

En el marco de la celebración de San Valentín, más de 35 artistas se reunirán para rendir homenaje a la inolvidable cantante española-mexicana, conocida como la Diva de Divas, la Reina de las Rancheras, la Señora de la Canción y, para muchos, simplemente Marieta.

Un homenaje a la eterna Reina de las Rancheras

María de los Ángeles de las Heras Ortiz, nombre real de Rocío Dúrcal, marcó generaciones con una voz inconfundible, cargada de sentimiento y profundidad. Su trayectoria la llevó a conquistar premios Grammy, Billboard, galardones de la Academia de Música Latina y múltiples reconocimientos internacionales que consolidaron su estatus como una de las grandes figuras de la música en español.

Ahora, su obra revive en las voces de Clásicas del Amor, un formato que transforma las canciones en relatos vivos, llenos de emoción, contexto y memoria colectiva.

Canciones inolvidables que marcaron generaciones

El espectáculo recorrerá algunos de los temas más emblemáticos de Rocío Dúrcal, entre ellos:

La gata bajo la lluvia

La guirnalda

Como tu mujer

Me nace del corazón

Cómo han pasado los años

Cada interpretación estará acompañada por el Mariachi Colombia Nueva Era, que aportará la esencia tradicional y el dramatismo musical que caracterizó la etapa ranchera de la artista.

Un formato innovador que convierte canciones en historias

Bajo la dirección de Yener Bedoya, periodista, presentador y creador del formato, Clásicas del Amor propone una experiencia distinta: no solo se canta, sino que se narra, se revive y se conecta emocionalmente con el público.

A través de relatos, anécdotas y momentos clave de la vida artística de Rocío Dúrcal, el show reconstruye su legado con lujo de detalles, recreando atmósferas, épocas y emociones que marcaron a millones de seguidores.

Fechas, horarios y lugar del homenaje en Bogotá

El tributo a Rocío Dúrcal se presentará en el Teatro Cafam de Bogotá en las siguientes fechas:

Sábado 7 de febrero de 2026 – 8:00 p.m.

Domingo 8 de febrero de 2026 – 11:00 a.m.

Además, el ciclo de homenajes continuará el 7 y 8 de marzo de 2026 con el espectáculo Clásicas del Amor: “Sombras Nada Más”, Tributo a Javier Solís, nuevamente junto al Mariachi Colombia Nueva Era.



