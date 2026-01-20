Hilary Duff está de vuelta: Todo sobre su nuevo sencillo “ROOMMATES”

La superestrella global multiplatino Hilary Duff ha compartido “Roommates”, el segundo sencillo de su muy anticipado nuevo álbum luck… or something, que llegará a todas partes a través de Atlantic Records el viernes 20 de febrero. Las pre-órdenes y pre-guardados ya están disponibles AQUÍ. Coescrita por Duff junto a su esposo, el compositor/productor ganador del GRAMMY® Matthew Koma (Britney Spears, P!nk), y Brian Phillips (Alec Benjamin, blink-182), y coproducida por Koma y Phillips, “Roommates” ya está disponible en todas las plataformas AQUÍ. La canción llega acompañada de un video musical oficial, dirigido por Matty Peacock (Billie Eilish, Ariana Grande), disponible ahora en YouTube AQUÍ.

“Roommates es una canción sobre cuando la vida está siendo vida, cariño”, dice Hilary. “Es ese anhelo por un tiempo más salvaje y libre —antes de que los días fueran absorbidos por traslados, conversaciones de presupuesto, compras del súper y por dejar que se cuelen inseguridades viejas o nuevas. Es el murmullo inquieto de querer encontrar el camino de regreso: a tu ritmo, a tu persona, a ti misma”.

La próxima semana, Hilary dará la bienvenida a luck… or something con sus fechas de “Small Rooms, Big Nerves”, una serie de shows en vivo muy especiales que se agotaron de inmediato y que marcan sus primeras presentaciones como artista principal en más de una década. Presentados por Live Nation, estos íntimos conciertos arrancan el 19 de enero en el histórico O2 Shepherd’s Bush Empire de Londres, seguidos por paradas en HISTORY de Toronto, ON (24 de enero), Brooklyn Paramount de Nueva York (27 de enero) y el icónico The Wiltern de Los Ángeles, CA (29 de enero). Además, Duff celebrará el lanzamiento del nuevo álbum con un par de residencias con boletos agotados en el íntimo Voltaire at The Venetian Resort Las Vegas, programadas del 13 al 15 de febrero y del 22 al 24 de mayo. Para más detalles, visita www.hilaryduff.com/live.

El sexto álbum de estudio de Duff, luck… or something, también incluye el aclamado sencillo principal “Mature”, disponible ahora en todas las plataformas AQUÍ. Elogiada por VOGUE por “llevar el sonido de Duff en nuevas direcciones sin dejar de sentirse esencialmente Hilary”, la canción sardónica y luminosa —que superó rápidamente los 5 millones de reproducciones globales en su primera semana— llegó como una pieza de autoficción inspirada en desventuras románticas de sus años formativos. Con una producción pop brillante y capas de la característica agudeza y vulnerabilidad de Duff, “Mature” cuenta con un evocador video musical dirigido por Lauren Dunn (Olivia Rodrigo, Dove Cameron, Saweetie), que suma más de 3.3 millones de vistas en YouTube AQUÍ. Un mini documental exclusivo “Behind the Scenes” del rodaje de “Mature”