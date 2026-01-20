Daniela Ospina mostró el incidente que vivió su hijo, Lorenzo, “uno como mamá no está preparada”

Daniela Ospina es una exvoleibolista colombiana y empresaria, quien cuenta con una amplia acogida por medio de sus redes sociales, donde ha posicionado su marca ‘Dan five’, enfocada en ropa deportiva para mujeres. Sin embargo, el mayor sueño cumplido para la paisa son sus hijos, Salomé, fruto de su matrimonio Daniela Ospina es una exvoleibolista colombiana y empresaria, quien cuenta con una amplia acogida por medio de sus redes sociales, donde ha posicionado su marca ‘Dan five’, enfocada en ropa deportiva para mujeres. Sin embargo, el mayor sueño cumplido para la paisa son sus hijos, Salomé, fruto de su matrimonio con James Rodríguez, y ahora Lorenzo con su actual pareja, Gabriel Coronel. con James Rodríguez, y ahora Lorenzo con su actual pareja, Gabriel Coronel.

Sin embargo, el rol de madre tampoco resulta siendo sencillo, pues muestra de ello es el más reciente incidente que enfrentó su hijo menor, Lorenzo. Si bien, la colombiana no reveló mayores detalles al respecto, lo cierto es que dejó ver su evidente preocupación frente a este tema:

“Hay cosas para las cuales uno como mamá no está preparada y es evitar los ‘pequeños accidentes’ hoy me toco uno pero todo bien”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Daniela Ospina, añadiendo una foto de la raspadura de su pequeño, al parecer, mientras que se encontraba jugando y demostrando así el amor que siente por él.

A pesar de las diferentes obligaciones con las que cuenta Ospina busca pasar el mayor tiempo posible junto a sus hijos, enfocándose en el amor, los valores y la educación, siendo este un deseo compartido junto a su actual pareja, Gabriel.

¿Quién es la pareja de Daniela Ospina?

La pareja de Daniela Ospina es Gabriel Coronel, un actor, modelo y cantante venezolano. Se casaron por lo civil en Miami en agosto de 2022, manteniendo la noticia en privado por un tiempo. Recientemente, Gabriel le propuso matrimonio de nuevo en España para una boda religiosa que esperan celebrar en Colombia durante los próximos meses. Cabe resaltar que para completar esta unión y el sueño que ambos tenían llegó a sus vidas Lorenzo, quien tiene más de un año de vida, lo que trajo consigo la adquisición de su propia casa y también de poder seguir creciendo y apoyándose en los proyectos que aún tienen por cumplir