Falleció el diseñador italiano Valentino Garavani a los 93 años

La marca Valentino continúa activa, mientras el legado de su fundador queda inscrito en la historia de la moda.

Este 19 de enero se confirmó el fallecimiento del famoso diseñador italiano Valentino Garavani en su residencia en Roma, comunicado que fue difundido en sus redes sociales por su fundación “Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti”.

Al respecto indicaron: “Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos”. Esto vino acompañado del lugar de velación, que será en la misma ciudad, los próximos miércoles y jueves, y el funeral el viernes en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma, a las 11:00.

El diseñador era mundialmente conocido solo como Valentino, siendo considerado como uno de los diseñadores más legendarios del siglo XX. Para el año 1960 fundó su casa de modas en Roma tras estudiar y formarse en París, logrando fusionar a la perfección la elegancia del estilo francés con la maestría de la artesanía italiana.

Su ascenso al estrellato internacional se consolidó en 1962 durante su primer desfile en el Palacio Pitti de Florencia, donde cautivó a la crítica y se convirtió en el modisto favorito de la aristocracia y las estrellas de Hollywood.

El “Rojo Valentino” y la sotisficación absoluta

Valentino creó una tonalidad específica de rojo, una mezcla vibrante de carmesí, púrpura y ocre— que hoy es marca registrada como “Rojo Valentino”. Para él, este color representaba la esencia de la mujer: pasión, fuerza y máxima elegancia. Ninguna alfombra roja o evento de alta sociedad estaba completo sin uno de sus vestidos rojos, diseñados siempre bajo la premisa de que “una mujer debe sentirse hermosa y femenina, no un experimento de moda”.

Adicionalmente, fue el arquitecto del glamour clásico, esto al alejarse de las tendencias pasajeras para centrarse en la sofisticación extrema, utilizando encajes delicados, bordados exquisitos y cortes que favorecían la silueta femenina. Su relación con iconos como Jackie Kennedy, para quien diseñó su vestido de novia con Aristóteles Onassis, y estrellas como Elizabeth Taylor o Audrey Hepburn, lo elevó a la categoría de “emperador de la moda”.

Hacia el 2008, Valentino anunció su retiro de la moda, pero su influencia permanece intacta y su legado no solo reside en los archivos de su marca, sino en haber definido lo que entendemos hoy por Alta Costura. Estableció un estándar de excelencia y lujo que sigue siendo el referente para las nuevas generaciones de diseñadores.

Su casa de modas continúa siendo una de las más prestigiosas del mundo, manteniendo vivo ese espíritu de “Voglia di bellezza” (deseo de belleza) que Garavani defendió durante más de cinco décadas.

Las figuras que han lucido diseños de Valentino

Uno de los momentos más recordados en la historia de los Óscar fue en el 2001, cuando la icónica Julia Roberts ganó la estatuilla por Erin Brockovich, luciendo un modelo vintage de Valentino en blanco y negro, demostrando que sus diseños son atemporales.

Pero la realeza no se queda atrás; desde la reina Máxima de Holanda hasta la princesa Diana de Gales tras su divorcio, han llevado consigo piezas de Valentino, recurriendo a él para proyectar una imagen de poder y feminidad absoluta.

Mientras que con Anne Hathaway, una cara más reciente, solían tener una La relación bastante cercana, hasta considerarla como una hija. De hecho, en 2006, Valentino hizo un cameo en la "The Devil Wears Prada” y para el 2012, se encargó del vestido de bodas de la querida actriz, creando un espectacular vestido de tul de seda con un degradado en rosa pastel en la parte inferior, una pieza que Anne describió recientemente como “un cuento de hadas”.