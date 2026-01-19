Así le agradeció Álvaro Uribe a Jessica Cediel por su compañía en campaña de Paloma Valencia

Jessica Cediel es considerada como una de las mujeres más bellas de la farándula, quien ha estado en el radar de los colombianos por su rol como presentadora de televisión, modelo y actriz. En su larga trayectoria ha participado en diversas producciones televisivas, consolidándose como una de las figuras más recordadas y presentes del entretenimiento.

Recientemente, la presentadora sufrió una dura perdida tras el fallecimiento de su padre, por lo que generó algunas críticas por los post realizados al respecto, así Cediel estuvo ausente de sus redes sociales durante varios días. Sin embargo, reapareció en un evento público bastante llamativo, se trató de una reunión con Paloma Valencia en medio de su candidatura presidencial, estando acompañada por Álvaro Uribe Vélez.

La presentadora estuvo en la tarima al lado de las dos figuras políticas, y el expresidente Uribe no dudo en dedicarle algunas palabras de agradecimiento por su presencia: “Tenemos una visita muy honrosa, te queremos agradecer tanto, que esté en esta tarima con nosotros. Hace pocos días murió su padre y le queremos expresar toda nuestra solidaridad, de todo corazón querida Jessica”. La reacción de Cediel fue abrazar al político y darle un beso en la mejilla.

Mientras que en su cuenta de X, reposteó la interacción que tuvo con el presidente, acompañado de algunos emojis. Los comentarios no faltaron hacia la presentadora, en su mayoría críticas por lo ocurrido con su padre.

¿Quiénes son las hermanas de Jessica Cediel?

Jessica Cediel tiene dos hermanas, Melissa Cediel y Virginia Cediel, quienes constantemente atraen la atención en redes sociales por su belleza y el notable parecido que comparten con la presentadora.

Las tres son muy unidas y han emprendido proyectos juntas, incluyendo una marca de ropa. Virginia Cediel ha trabajado de cerca con Jessica en el área de relaciones públicas, mientras que Melissa Cediel, que reside en Estados Unidos, ha incursionado en el modelaje y también tuvo un breve paso por los medios. Aunque cada una tiene su propia personalidad, las tres suelen ser centro de elogios en redes cada vez que comparten fotos o videos juntas.