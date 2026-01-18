Abogados de Marcela Reyes desmintieron la supuesta razón de su salida de ‘La Casa de los Famosos’

La repentina salida de Marcela Reyes de La casa de los famosos Colombia 2026 desató una ola de especulaciones entre los seguidores del reality del Canal RCN. La DJ y creadora de contenido dejó la competencia el pasado jueves 15 de enero, cuando apenas habían transcurrido cuatro días desde el estreno del programa, pese a haber sido presentada como una de las figuras con mayor proyección dentro del formato.

La confirmación oficial se dio durante la transmisión en vivo, cuando la presentadora Carla Giraldo informó que la participante abandonaba el juego por razones de carácter personal, sin profundizar en los detalles de la decisión. Desde entonces, la ausencia de un pronunciamiento directo por parte de Reyes ha alimentado todo tipo de versiones en redes sociales y foros digitales.

Entre los rumores que comenzaron a circular, tomó relevancia uno que sugiere que la DJ habría recibido información desde el exterior relacionada con la presunta circulación de material íntimo en internet. Esta hipótesis generó debate, ya que los participantes del reality permanecen aislados y no tienen acceso a comunicaciones externas mientras están dentro de la casa.

Hasta el momento, ni la producción del programa ni Marcela Reyes han ampliado la información sobre lo ocurrido, lo que mantiene abiertas las especulaciones entre los televidentes. Mientras tanto, su inesperada salida continúa siendo uno de los momentos más comentados de la actual temporada del reality, marcando un inicio de competencia cargado de polémica y preguntas sin respuesta.