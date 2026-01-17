Parapsicólogo asegura que la hija menor de Yeison Jiménez se despidió espiritualmente de su padre

Las declaraciones del parapsicólogo Edwin Ocampo volvieron a generar conversación tras asegurar que la hija del fallecido cantante Yeison Jiménez habría vivido una conexión espiritual profunda con su padre en sus últimos momentos de vida.

Durante una entrevista en el programa Bravíssimo, Ocampo afirmó que la menor, Thaliana, habría tenido una despedida energética con el artista, a través de la cual le transmitió amor, fortaleza y tranquilidad. El especialista sostuvo que su análisis se basó en varios videos donde aparece la niña junto a su padre.

De acuerdo con Ocampo, en esas imágenes se percibe una actitud constante de cercanía y necesidad de abrazo, como si la menor intuyera que no quería separarse de él. Desde su lectura espiritual, y aclarando que se refiere al tema con total respeto hacia la familia, el parapsicólogo señaló que Thaliana tendría un nivel de espiritualidad poco común para su edad.

Incluso, aseguró que la madurez emocional y energética de la niña sería comparable a la de una persona adulta. “Tiene una percepción clara de su papá, como si él ya le hubiera transmitido que está bien y que lo único que necesita es oración”, expresó durante la entrevista, en la que también mencionó que la menor tendría lo que él describe como un “don especial”.

Estas afirmaciones tomaron aún más fuerza tras el emotivo momento que protagonizó Thaliana durante el homenaje realizado en el Movistar Arena. Vestida de blanco y con un micrófono en las manos, la niña se ubicó en el centro del escenario y logró un silencio absoluto entre los asistentes mientras compartía un mensaje dirigido tanto a niños como a adultos.

En sus palabras, invitó a valorar a los padres, agradecer su esfuerzo y orar por ellos. También habló del sueño de su padre, Yeison Jiménez, de ver crecer a sus hijos, y expresó su convicción de que ahora los acompaña desde el cielo. Su intervención, cargada de serenidad y profundidad, conmovió al público y se convirtió en uno de los momentos más recordados del homenaje.

El mensaje de Thaliana fue recibido con respeto y emoción por los asistentes, quienes destacaron la entereza y sensibilidad con la que la menor se dirigió al público, en medio del duelo que rodea la partida del cantante.