Luis Fonsi y Feid anuncian “Cambiaré”, su incursión en la salsa, desde las calles de Puerto Rico

Las Fiestas de la Calle San Sebastián, uno de los eventos más emblemáticos de Puerto Rico y punto final de la temporada decembrina, se convirtieron este fin de semana en escenario de una sorpresa que nadie vio venir. Entre comparsas, música y calles abarrotadas, Luis Fonsi y Feid aparecieron inesperadamente en el Viejo San Juan, desatando la euforia del público y un inmediato estallido en redes sociales.

La presencia de los artistas no se limitó a un saludo fugaz. En medio de la celebración, ambos aprovecharon el momento para revelar un adelanto exclusivo de su próxima colaboración musical titulada “Cambiaré”, un anuncio que en cuestión de minutos comenzó a circular en videos grabados por asistentes y que rápidamente se posicionó como uno de los momentos más comentados del inicio de 2026.

La canción representa un nuevo terreno para ambos intérpretes. “Cambiaré” apuesta por la salsa como eje central, un género que conecta profundamente con la identidad musical del Caribe. En esta colaboración, Fonsi y Feid combinan sus estilos para rendir homenaje a las raíces salseras, pero con una sonoridad actual que busca conectar con nuevas audiencias.

El lanzamiento oficial del tema y su videoclip ya tiene fecha y hora: será el próximo martes 20 de enero a las 7:00 p. m. (hora del Este), y desde ya se perfila como uno de los estrenos más fuertes del primer mes del año, tanto por la unión de dos figuras de alcance global como por el giro musical que propone.

La aparición sorpresa fue vivida como un regalo para los cientos de miles de personas que colmaron las calles del Viejo San Juan, transformando la tradicional celebración en una verdadera fiesta musical espontánea. Para los artistas, presentar por primera vez este proyecto en un evento de tal magnitud tuvo un significado especial, al permitirles conectar directamente con el público y con la energía cultural de Puerto Rico, en una de las celebraciones populares más importantes del calendario latino.