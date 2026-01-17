Equipo de Yeison Jiménez fue víctima de robo durante homenaje realizado en el Movistar Arena

Un hecho de inseguridad alteró el homenaje realizado en el Movistar Arena el pasado miércoles 14 de enero de 2026, luego de que el equipo técnico del cantante Yeison Jiménez denunciara el robo de un elemento clave para la operación de sus conciertos.

La situación fue dada a conocer en la mañana del sábado 17 de enero a través de un comunicado oficial difundido en la cuenta de Instagram del artista, oriundo de Manzanares, Caldas. En el mensaje, el entorno del músico explicó que el hurto ocurrió mientras el autobús del equipo permanecía estacionado y el personal descargaba equipos e insumos musicales en los alrededores del recinto.

Según el documento, el objeto sustraído corresponde al cerebro de las consolas CTi 1500, un dispositivo fundamental para el funcionamiento de las presentaciones en vivo, ya que controla las entradas y salidas de los instrumentos, así como los sistemas de reproducción de sonido. La ausencia de este equipo afecta directamente la operación técnica de los conciertos.

La publicación generó una amplia reacción en redes sociales, donde cientos de seguidores expresaron su rechazo frente a lo ocurrido y calificaron el hecho como una falta de respeto, especialmente por tratarse de un evento conmemorativo.

En el comunicado, el equipo del artista solicitó la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita recuperar el dispositivo robado. La Policía Nacional adelanta las investigaciones correspondientes y, de acuerdo con la información oficial, el presunto responsable estaría siendo identificado mediante las cámaras de seguridad instaladas en el Movistar Arena.

El equipo de Yeison Jiménez agradeció el respaldo recibido y aclaró que cualquier actualización sobre el avance del proceso será comunicada únicamente a través de los canales oficiales del artista.

Este incidente se suma a los días de duelo que han rodeado al entorno del cantante tras el trágico accidente aéreo ocurrido en Boyacá. Luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizara la entrega formal de los cuerpos el pasado 13 de enero, se llevaron a cabo homenajes y actos privados en Bogotá, respetando la intimidad y los deseos de las familias.

En su boletín oficial, Medicina Legal confirmó que se cumplieron todos los requisitos legales para la entrega, permitiendo así que las exequias se desarrollaran de manera privada y conforme a lo solicitado por los allegados del artista.