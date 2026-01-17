Accidente de Yeison Jiménez se hubiera podido prevenir: avioneta del siniestro ya le había causado gran susto al artista

El accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez ha abierto una profunda reflexión en el país: ¿la tragedia se pudo haber prevenido? A medida que avanzan las investigaciones oficiales, salen a la luz antecedentes que hoy cobran un peso determinante, entre ellos, un grave incidente previo ocurrido meses atrás en la misma avioneta que finalmente terminó cobrándole la vida al artista y a cinco integrantes de su equipo de trabajo.

Mientras tanto, familiares y amigos de Yeison Jiménez le dieron el último adiós en una sentida ceremonia realizada el pasado 13 de enero, en la que sus restos fueron sepultados en Jardines del Recuerdo, al norte de Bogotá. El duelo continúa este miércoles con un magno homenaje en el Movistar Arena, donde colegas músicos y miles de fanáticos del ‘aventurero’ se reúnen para rendir tributo a uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana.

Investigación por muerte de Yeison Jiménez analiza fallas previas y posible error humano

El siniestro aéreo ocurrió el sábado anterior en la vereda Romita, en límites entre Paipa y Duitama, apenas un minuto y medio después del despegue. Desde ese momento, la Aeronáutica Civil puso en marcha una investigación técnica exhaustiva para esclarecer las causas del accidente. Aunque la avioneta contaba con certificados de aeronavegabilidad vigentes y había operado sin inconvenientes aparentes en días previos, las autoridades ahora analizan una cadena de eventos críticos previos al impacto.

Las líneas de investigación de la Aerocivil

El coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aerocivil, explicó que el proceso investigativo se divide en dos frentes: el factor técnico y el factor humano. En el primero, se analiza por qué una aeronave fabricada en 1982, que no contaba con caja negra ni grabadora de voz, se precipitó tan rápidamente después del despegue.

Los peritos estudian la dinámica del impacto, el estado del motor y la hélice, así como la velocidad y altitud de vuelo. Sin embargo, el factor humano ha tomado especial relevancia tras la aparición de un video grabado en cabina, momentos antes del despegue, en el que se observa al piloto manipulando un teléfono celular y una alerta técnica encendida en el panel con la indicación “BAT PRB”.

Según Bello, cualquier señal de alerta en una aeronave requiere una respuesta inmediata. Por ello, se investiga si existió una adecuada gestión técnica operacional o una posible falta de disciplina en vuelo. También se evalúa la trazabilidad del entrenamiento del piloto, así como el cumplimiento de los cálculos de peso, balance y rendimiento, fundamentales para operar en un aeropuerto de alta elevación como el de Paipa.

Un susto previo que hoy genera preguntas

Las dudas se profundizan con el testimonio de Mauricio Salazar, amigo cercano de Yeison Jiménez y representante de la promotora ‘Sírvalo pues’, quien reveló que la avioneta accidentada ya había provocado un gran susto al artista meses atrás. Según Salazar, la aeronave estuvo en mantenimiento durante todo diciembre, por lo que en ese periodo el cantante se movilizó en vuelos chárter para cumplir con sus compromisos artísticos.

La avioneta retomó operaciones el 31 de diciembre, con un vuelo de Cali a Cartagena. “No era una avioneta muy nueva, pero tampoco había presentado grandes inconvenientes. El mantenimiento era preventivo”, explicó Salazar. Sin embargo, confirmó que el incidente vivido por Yeison Jiménez en Medellín ocurrió en la misma aeronave en la que perdió la vida.

De hecho, según su amigo, uno de los propósitos de Yeison para este año era cambiar de avioneta. “Tenía avanzado comprar un avión más moderno”, reveló en entrevista con Blu Radio. También había manifestado su intención de retirarse de los escenarios a los 35 años para realizar presentaciones más exclusivas.

El día que Yeison Jiménez sintió que iba a morir

El propio artista narró el incidente de Medellín en el programa Se dice de mí, de Caracol Televisión. Ocurrió el 24 de mayo, apenas 10 días antes del nacimiento de su hijo. A pesar de que la aeronave acababa de salir de mantenimiento, el problema surgió 13 o 14 segundos después del despegue.

Yeison relató que escuchó ruidos extraños (“puf, puf”) y notó que el avión no ganaba velocidad ni altitud. Los indicadores marcaban “bad left, bad right”, y la aeronave volaba a media altura de los edificios de Medellín, en dirección a una montaña. Incluso, el camarógrafo observó agua saliendo de uno de los motores.

Ante la imposibilidad de subir o girar, el piloto consideró lanzarse al río Medellín. En un momento crítico, logró subir los coflaps, lo que permitió recuperar algo de velocidad y regresar a la pista. Tras el aterrizaje, se descubrió que el turbo no había sido ajustado correctamente en el taller, lo que provocó la falla.

Esa experiencia dejó a Yeison Jiménez con una profunda depresión durante cuatro meses, marcada por el temor de morir sin conocer a su hijo, quien nació pocos días después.

Hoy, mientras avanzan las investigaciones, Colombia continúa rindiendo tributo a Yeison Jiménez. El municipio de Manzanares (Caldas) se prepara para recibir sus cenizas este lunes 19 de enero, en un homenaje cargado de emoción. Allí, donde nació y soñó, el artista descansará finalmente, dejando abierta una pregunta que aún duele: ¿la tragedia pudo evitarse?