Marcela Reyes abandonó La Casa de los Famosos y tendrá que pagar una millonaria multa a RCN

La más reciente gala de La casa de los famosos dejó uno de los momentos más inesperados de la temporada. En plena transmisión en vivo, la presentadora Carla Giraldo anunció que Marcela Reyes había tomado la decisión de abandonar la competencia de manera anticipada, una noticia que sorprendió tanto a los participantes como a los televidentes.

Según se informó al aire, la creadora de contenido y DJ argumentó razones personales para su retiro. Sin embargo, el anuncio no tardó en generar interrogantes, ya que en los días previos Reyes había manifestado malestares físicos, especialmente fuertes dolores de espalda. Esta situación llevó a varios de sus compañeros a especular sobre una posible relación entre su estado de salud y la decisión de dejar el reality.

Pese a estas versiones, desde la producción del programa no se ha confirmado ningún diagnóstico médico ni se ha entregado una explicación adicional sobre las causas específicas de su salida. La falta de detalles oficiales abrió la puerta a múltiples interpretaciones en redes sociales, donde el tema rápidamente se volvió tendencia.

Uno de los comentarios que avivó el debate fue el del periodista Carlos Ochoa, quien a través de un video publicado en Instagram se preguntó si Marcela Reyes habría decidido retirarse para evitar una de las pruebas del día. En su mensaje, el comunicador insinuó que la artista “no quiso arrastrarse como un gusano”, en referencia a un reto físico del programa, lo que generó reacciones divididas entre los seguidores del formato.

Dentro de la casa, las opiniones frente a la salida de Reyes también fueron diversas. Algunos participantes aseguraron que en los últimos días la notaban emocionalmente afectada y expresaron su tristeza por su partida. Otros admitieron no conocer las razones de fondo, pero coincidieron en que su retiro cambia por completo la dinámica del juego y obliga a replantear las estrategias que se venían construyendo.

Hasta el momento, La casa de los famosos no ha emitido un comunicado ampliando la información sobre el retiro de Marcela Reyes. Lo cierto es que su salida se convirtió en uno de los episodios más comentados de la temporada y reavivó el debate sobre el impacto físico y emocional que este tipo de formatos puede generar en quienes aceptan el reto de exponerse las 24 horas del día ante las cámaras.

La sanción económica por retirarse de La Casa de los Famosos antes de tiempo depende de lo estipulado en cada contrato y de la versión del formato. No obstante, ha trascendido que en la edición colombiana la penalización podría rondar los 500 millones de pesos.