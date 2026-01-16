Falleció el querido exvocalista de la orquesta de Wilfrido Vargas: “se nos va un compañero”

El mundo del merengue atraviesa un momento de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Reymond Durán, una de las voces más queridas de la música tropical dominicana. El cantante, recordado por su trabajo como vocalista del Grupo Sin Frontera, murió luego de enfrentar una prolongada lucha contra el cáncer de próstata, enfermedad que lo afectó gravemente durante el último año.

Durán falleció la noche del miércoles 14 de enero, después de haber sido diagnosticado con cáncer de próstata en etapa cuatro. Su partida deja un vacío significativo en el género, al que entregó gran parte de su vida artística y personal. Desde que se conoció la noticia, colegas, seguidores y referentes del merengue han expresado su tristeza y han rendido homenaje a su legado musical.

La confirmación del fallecimiento llegó de la mano del maestro Wilfrido Vargas, quien utilizó sus redes sociales para despedirse públicamente del artista. A través de una emotiva publicación en Instagram, el icónico merenguero compartió una imagen de Reymond Durán acompañada de un mensaje que rápidamente generó reacciones en el mundo de la música.

“Se nos va un artista, un compañero, un hermano del camino musical… pero su ritmo, su alegría y su entrega quedan sonando en nosotros”, escribió Vargas, destacando no solo el talento de Durán sobre los escenarios, sino también su calidad humana y el lazo de amistad que los unía.

Reymond Durán se vinculó al proyecto musical de Wilfrido Vargas en 2013, etapa en la que dejó su sello en diferentes producciones, entre ellas Tributo a la bachata 3. Su voz potente, su carisma y la cercanía que mantenía con el público lo consolidaron como una figura apreciada dentro del merengue, tanto por sus compañeros como por los seguidores del género.

La muerte de Reymond Durán marca el adiós a un artista que supo ganarse el cariño del público con su talento y entrega, y cuyo legado seguirá vivo en las canciones que acompañaron a generaciones de amantes de la música tropical.