¿El 2016 está de regreso?, conozca el trend al que se está sumando todo el mundo en redes sociales

Aplicación de Snapchat en un teléfono celular, en foto del 9 de agosto del 2017 tomada en Nueva York. (AP Photo/Richard Drew, File)

El año 2016 es recordado como un punto de inflexión cultural y digital, un periodo de transición donde el mundo parecía moverse a una velocidad vertiginosa. Fue el año de fenómenos globales que sacudieron el tablero político y social, como el Brexit, que se refiere a la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la sorpresiva elección de Donald Trump, eventos que evidenciaron una profunda polarización.

En el ámbito del entretenimiento, la nostalgia y la innovación caminaron de la mano: mientras el mundo entero salía a las calles a capturar criaturas virtuales con Pokémon GO, la música lloraba la pérdida de leyendas como David Bowie y Prince, a la vez que celebraba el lanzamiento de álbumes icónicos del género pop.

Fue un año de contrastes marcados, donde la esperanza de los Juegos Olímpicos de Río convivía con la crudeza de la crisis humanitaria en Siria. En 2016, el internet dejó de ser una herramienta de consulta para convertirse en el arquitecto de la realidad social, que consolidó dinámicas que hoy definen nuestra vida digital.

En el caso de YouTube, consolidó su posición como la nueva televisión para las generaciones jóvenes. La plataforma vivió una transformación fundamental como el auge de los vlogs diarios, lo que humanizó a las celebridades de internet, creando una conexión parasocial sin precedentes con sus audiencias.

La nostalgia impone una nueva tendencia en este 2026

Fue la era de los “Challenges” (Retos Virales): Desde el Mannequin Challenge (donde todos se quedaban quietos al ritmo de “Black Beatles”) hasta el Bottle Flip Challenge, internet se convirtió en un patio de juegos global. Además, de la influencia de figuras de habla hispana, desde España como El Rubius, Auronplay y German Garmendia, hasta México y Colombia, donde ya se habían consolidado figuras como Mario Ruíz, Sebastián Villalobos, Pautips, Paisavlogs, Juana Martinez, entre otros.

Tras 10 años, el mundo se dispuso a recordar con nostalgia el 2016 en sus redes sociales, por lo que el hashtag #2016 ya acumula más de 1.7 millones de videos en TikTok y una enorme cantidad de post en Instagram. El trend consiste en publicar fotografías de ese año, pero también los trends, que están acompañados de canciones populares de aquel entonces.

Dicha tendencia habría nacido del deseo de revivir un tiempo que muchos perciben como más simple y optimista. El movimiento no se limita al público general, influencers, celebridades, actores, se han sumado, compartiendo imágenes de archivo o recreando sus momentos más virales de 2016. A esto se han sumado celebridades colombianas, incluyendo al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que recordó cómo fue su año siendo el mandatario.