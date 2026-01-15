Arthur Hanlon regresa a Colombia con un concierto íntimo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán

El pianista, compositor y arreglista Arthur Hanlon, considerado una de las figuras más influyentes de la música instrumental latina, anunció su esperado regreso a Colombia como parte de la gira de su álbum 2 Manos 1 Mundo. El encuentro con el público colombiano será el próximo 5 de marzo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, en una noche que promete ser cercana, emotiva y profundamente musical.

Reconocido por convertir el piano en una voz capaz de narrar emociones, Hanlon llega a Bogotá con un formato íntimo que permitirá vivir de cerca su virtuosismo, su sensibilidad artística y la energía que caracteriza cada una de sus interpretaciones. Su emblemático piano azul será el hilo conductor de un espectáculo que busca conectar culturas, memorias y sentimientos a través del lenguaje universal de la música.

Arthur Hanlon ostenta un logro único en la historia de la música latina: es el único pianista en alcanzar el primer lugar en las listas latinas de Billboard, consolidándose como una figura irrepetible dentro del panorama musical. Nacido en Detroit y formado en el Manhattan School of Music, el artista encontró en la música latina su hogar creativo, fusionando la elegancia de la música clásica, la improvisación del jazz, la energía urbana de su ciudad natal y los ritmos descubiertos en Spanish Harlem.

A lo largo de su trayectoria ha colaborado con grandes nombres de la industria como Marc Anthony, Laura Pausini, Juanes, Luis Fonsi, Carlos Vives, Goyo, Fonseca y Manuel Medrano, entre muchos otros. Su talento ha sido elogiado por medios internacionales, que destacan su capacidad para transformar el piano en un instrumento narrativo cargado de emoción.

El concierto en Bogotá será una oportunidad única para experimentar a Hanlon en su esencia más pura: un diálogo directo entre el artista y el público, donde cada nota construye una historia sin fronteras. Su carrera también está marcada por hitos como ser el único pianista instrumental firmado por Universal Music Latino, su ingreso al Billboard Latin Airplay tras más de una década sin exponentes del género y su especial Encanto del Caribe, que permaneció más de ocho semanas en el Top 10 de Billboard.

Además, Hanlon ha sido nominado al Emmy por su tema navideño Esta Navidad y es el compositor de La Gota de la Vida, una canción solidaria interpretada por más de 40 artistas internacionales. Su regreso a Colombia se perfila como una noche poderosa y conmovedora, donde el piano será la voz que une mundos y emociones.

Ficha del evento

📅 Fecha: 5 de marzo

📍 Lugar: Teatro Jorge Eliécer Gaitán – Bogotá

🎟 Boletería: www.tuboleta.com

👥 Público: Todas las edades