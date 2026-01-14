Julio Iglesias, bajo investigación en España por graves denuncias de agresión sexual a sus exempleadas

La justicia española ya puso la lupa sobre las acusaciones que salieron a la luz en un reportaje de investigación publicado por elDiario.es y Univision. Según este trabajo periodístico, dos mujeres —una exempleada doméstica y una fisioterapeuta— relataron presuntos abusos ocurridos en 2021 en propiedades del artista ubicadas en República Dominicana y Bahamas.

De acuerdo con la Fiscalía, las diligencias se abrieron luego de recibir una denuncia formal el pasado 5 de enero. Aunque los hechos habrían ocurrido fuera de España, la Audiencia Nacional tiene competencia para investigarlos. Si se encuentran indicios de delito, el caso pasará a un juzgado; de lo contrario, será archivado.

Las denunciantes, identificadas con los nombres ficticios de Rebeca y Laura, aseguran que el cantante, de 82 años, aprovechaba su posición de poder para imponer un ambiente laboral marcado por el control, las amenazas y el miedo. Ambas coinciden en describir un contexto en el que, según ellas, el abuso era tratado como algo normalizado dentro de las propiedades del artista.

Rebeca, de nacionalidad dominicana, señaló que tenía apenas 22 años cuando ocurrieron los hechos y aseguró haber sido sometida a situaciones que la hicieron sentirse utilizada y deshumanizada. Por su parte, Laura, una fisioterapeuta venezolana, relató que fue objeto de tocamientos no consentidos y presiones constantes relacionadas con su trabajo, su cuerpo y su vida personal.

Según su testimonio, el control iba más allá del ámbito laboral e incluía comentarios sobre su peso, amenazas de despido y una vigilancia constante de su comportamiento. Laura afirmó que, aunque ella intentó resistirse, no todas las mujeres que trabajaban allí podían hacerlo.

El reportaje señala que la investigación periodística se desarrolló durante tres años y que las acusaciones estarían respaldadas por distintos elementos documentales, como mensajes, registros telefónicos, fotografías e informes médicos. Además, otros exempleados habrían descrito un ambiente laboral tenso y hostil.

Hasta el momento de la publicación, Julio Iglesias y su abogado no habrían respondido a las solicitudes de comentarios de los medios que destaparon el caso. Sin embargo, una mujer identificada como gerente de una de sus propiedades en el Caribe calificó las acusaciones como “absurdas”.

Julio Iglesias es una de las figuras más reconocidas de la música en español desde la década de 1960, con millones de discos vendidos en todo el mundo y una carrera que lo convirtió en un ícono internacional. También es padre del cantante Enrique Iglesias. Por ahora, el proceso se encuentra en etapa de investigación preliminar.