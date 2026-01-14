Eden Muñoz llegará por primera vez al Movistar Arena de Bogotá con su gira ‘Como en los viejos tiempos’

El próximo 2 de mayo de 2026, Eden Muñoz llegará a la capital colombiana con un show que va más allá de un simple recorrido musical. Como en los viejos tiempos no solo da nombre a su gira, sino que representa una declaración de identidad artística, en la que el cantante fusiona géneros como la salsa, la cumbia, el regional mexicano, el rock y el pop latino, en una propuesta libre y sin etiquetas.

El proyecto nace como una exploración personal de los ritmos que marcaron su vida y su formación musical. En el escenario, Eden reúne pasado y presente, raíz y experimentación, con una mirada madura que conecta tanto con quienes crecieron escuchando estos sonidos como con nuevas generaciones que los descubren desde otra perspectiva.

El álbum que acompaña esta gira se destaca también por sus colaboraciones internacionales, que amplían su universo sonoro y refuerzan su vínculo con Latinoamérica. Artistas como Bacilos, Víctor Manuelle, Inspector, Jorge Celedón y Sonido Mazter hacen parte de este viaje musical que cruza fronteras y estilos, demostrando que la música sigue siendo un lenguaje común.

A nivel visual, el concepto de Eden Vol. II refuerza este mensaje. En la portada, el artista aparece fusionado con un árbol, una imagen que simboliza raíces profundas, crecimiento constante y evolución. Cada detalle habla de memoria, identidad y libertad creativa, pilares que también se reflejan en su puesta en escena.

La presentación en Bogotá marcará la primera vez de Eden Muñoz en el Movistar Arena, consolidando su crecimiento en Colombia y la conexión especial que ha construido con el público del país. Será una noche pensada para cantar, sanar, recordar y soltar, en un ambiente cercano y profundamente humano.

Las entradas estarán disponibles en Preventa Movistar desde el 14 de enero a las 12:00 m., mientras que la venta general comenzará el 16 de enero a la misma hora, o antes si se agota la preventa. La boletería podrá adquirirse a través de www.tuboleta.com. El evento es producido por Breakfast Live.