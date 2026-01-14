Así será el teatro al aire libre del Festival Ondas 2026 en Bogotá

El Festival Ondas presentó oficialmente el diseño arquitectónico de su innovador teatro efímero al aire libre, una estructura semicircular que busca acercar la música al público y redefinir la experiencia de los conciertos en Bogotá. El evento se realizará del 13 al 21 de febrero de 2026 en el Parque Simón Bolívar, con una propuesta que privilegia la cercanía, la comodidad y la conexión entre artistas y asistentes.

Un teatro efímero pensado para sentir la música de cerca

A diferencia de los festivales tradicionales, que priorizan grandes multitudes y escenarios distantes, Ondas apuesta por un modelo íntimo y cuidadosamente diseñado. La estructura temporal, creada por Last Tour América, se inspira en la arquitectura del teatro griego, la atmósfera envolvente de un club de jazz y la libertad de los conciertos al aire libre.

El escenario tendrá una disposición semicircular, con graderías numeradas en formato de anfiteatro y zonas de pie ubicadas muy cerca de los artistas. Esta configuración busca eliminar barreras físicas y emocionales, permitiendo que cada persona tenga una experiencia privilegiada sin importar su ubicación.

Una experiencia sensorial completa bajo el cielo de Bogotá

Según explicó Nicolás Ayala, director de Booking y Promotoría de Last Tour América, el diseño responde a una premisa clara: que todos los asistentes sientan que están en primera fila.

“El teatro efímero no es solo una estructura física, es una declaración de intenciones. Queremos que el público experimente la música con todos los sentidos, que vea las expresiones de los artistas y que sienta la música sin perderla en la distancia, la aglomeración o la incomodidad”, afirmó.

Además del escenario, el espacio contará con amplias zonas de circulación, áreas gastronómicas y experiencias complementarias, todo sin restarle protagonismo al espectáculo principal. La distribución orgánica del recinto aprovechará el entorno natural del Parque Simón Bolívar, integrando vegetación, corredores iluminados y recorridos fluidos.

Un modelo de festival con capacidad controlada

Ondas se desmarca de los macrofestivales al proponer un consumo cultural más consciente. Cada fecha tendrá aforo limitado, lo que permitirá una experiencia más cómoda, personalizada y enfocada en la calidad del espectáculo.

La idea es que los asistentes puedan elegir la noche que más conecte con sus gustos musicales, disfrutar conciertos completos sin interrupciones por cambios de tarima y vivir la música en un entorno pensado para el detalle, la acústica y la cercanía.

Programación confirmada del Festival Ondas 2026

El festival ya tiene lista su parrilla de artistas y experiencias para cada fecha:

13 de febrero: Ivy Queen y Villano Antillano

Ivy Queen y Villano Antillano 14 de febrero: The Cardigans

The Cardigans 15 de febrero: Encanto de Disney – Proyección con banda sonora en vivo junto a la FOSBO

de Disney – Proyección con banda sonora en vivo junto a la FOSBO 19 de febrero: Arde Bogotá y Silvestre y la Naranja

Arde Bogotá y Silvestre y la Naranja 20 de febrero: Justin Quiles y Ovy on the Drums

Justin Quiles y Ovy on the Drums 21 de febrero: Jerry Rivera

Las boletas se venderán de manera individual para cada jornada, permitiendo a los asistentes elegir la fecha que más se ajuste a sus preferencias.

Ondas: una nueva forma de vivir los festivales en Colombia

Con esta propuesta, el Festival Ondas busca marcar un antes y un después en la forma de vivir la música en vivo en Bogotá. Su teatro al aire libre no solo es una innovación arquitectónica, sino una declaración de principios: menos masividad, más conexión; menos distancia, más emoción.

La edición 2026 promete una experiencia inmersiva que combina diseño, sonido, naturaleza y cercanía, en un formato que prioriza al público y a los artistas por igual.