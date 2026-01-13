Premio Lo Nuestro 2026 revela sus nominados y Colombia dice presente con fuerza: conozca como votar

La cuenta regresiva para Premio Lo Nuestro 2026 ya comenzó. La organización de la premiación dio a conocer la lista completa de artistas nominados en sus 44 categorías, una de las más amplias de los últimos años, confirmando por qué este evento sigue siendo uno de los más importantes de la música latina. Como es tradición, los ganadores serán elegidos por el voto del público, que ya está habilitado.

Las votaciones estarán abiertas desde el martes 13 de enero a las 9:00 a. m. (hora Colombia) y se extenderán hasta el lunes 26 de enero a las 11:59 p. m.. Para participar, los usuarios deben ingresar a la página oficial de Premio Lo Nuestro, registrarse con un correo electrónico y ser mayores de edad. Allí podrán votar gratuitamente por sus artistas favoritos en categorías agrupadas en cinco bloques: General, Urbano, Pop, Tropical y Música Mexicana.

Uno de los nombres que más destaca este año es el del cartagenero Hamilton, quien continúa consolidando su ascenso en la escena del afrobeats y la música urbana. El artista colombiano obtuvo dos nominaciones en las categorías Artista Nuevo Masculino del Año y AfroBeats del Año por su canción “Mi Reina”, junto a Nanpa Básico. Este logro llega luego de cerrar 2025 con “4LIFE”, junto a Ryan Castro, como la canción número uno en la radio colombiana, y tras ser destacado por Rolling Stone como uno de los artistas latinos a seguir en 2026.

A este panorama se suma la caleña YSAC, quien celebra su primera nominación a Premio Lo Nuestro en la categoría Artista Nueva Femenina del Año. El reconocimiento resalta su propuesta musical, marcada por una fuerte raíz afrocolombiana, letras honestas y una identidad artística sólida. Recientemente, la artista fue condecorada por la Alcaldía de Cali por su aporte a la difusión de la cultura afrocolombiana, reafirmando su impacto cultural más allá de la música.

En cuanto a los artistas más nominados, Carín León lidera la lista, seguido por figuras de talla mundial como Bad Bunny, Myke Towers —quien suma 10 nominaciones—, Beéle con ocho menciones, y colombianos como J Balvin, Maluma y Shakira, quienes vuelven a figurar entre los favoritos del público y la industria.

La edición número 38 de Premio Lo Nuestro se llevará a cabo el jueves 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, consolidando una vez más esta ceremonia, que se realiza de manera ininterrumpida desde 1989, como un punto de encuentro clave para los artistas más influyentes de la música latina.