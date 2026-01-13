Familiares y equipo de Yeison Jiménez confirmaron la fecha del su homenaje póstumo: conozca los detalles

El país continúa de luto por la muerte de Yeison Jiménez, una de las voces más representativas de la música popular colombiana. En medio del dolor que ha generado su partida, la familia del artista y su equipo de trabajo compartieron un comunicado oficial en el que agradecen las múltiples muestras de cariño recibidas y confirman la realización de un homenaje póstumo abierto al público.

“Con profundo respeto y gratitud, la familia, el equipo de trabajo y las personas cercanas a Yeison Jiménez desean agradecer de corazón cada mensaje, palabra y manifestación de amor que han llegado desde todos los rincones del país y del mundo”, señala el pronunciamiento. Según expresaron, el respaldo de seguidores, colegas y medios de comunicación ha significado un abrazo colectivo en uno de los momentos más difíciles para su círculo cercano.

El comunicado también hace énfasis en el respeto por los espacios privados de despedida, los cuales se han llevado a cabo de manera íntima, tal como fue solicitado por sus seres queridos. La familia agradeció la comprensión del público frente a esta decisión, subrayando la importancia de vivir el duelo en un entorno reservado.

Como parte del legado artístico de Yeison Jiménez y del impacto que dejó en la música popular, se confirmó que el homenaje público se realizará este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes del país y en el que el artista vivió algunos de los momentos más significativos de su carrera. Los detalles sobre horarios, ingreso y logística del evento serán anunciados oficialmente durante la mañana de este martes 13 de enero, a través de los canales autorizados de su equipo.

El acto será una oportunidad para que miles de seguidores puedan rendirle tributo, despedirse y celebrar la vida y obra de un cantante que, con letras cargadas de sentimiento y una historia de perseverancia, logró conectar con diferentes generaciones y posicionarse como referente del género.

“Gracias por acompañarnos con amor, respeto y solidaridad”, concluye el mensaje firmado por la familia y el equipo de Yeison Jiménez, quienes invitan a que este homenaje se viva como un espacio de unión y memoria colectiva.