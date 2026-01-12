VIDEO: Palmera gigante aplastó un auto y dejó heridos a sus ocupantes

Dos personas resultaron heridas luego de que una palmera de gran tamaño se desplomara repentinamente sobre el vehículo en el que se movilizaban, cerca de la Piazza Libertà, en la región de Puglia, Italia.

El impactante momento quedó registrado en una cámara de seguridad y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa cómo la palmera cae de manera violenta sobre el automóvil en plena circulación, sin que el conductor tenga oportunidad de reaccionar.

La escena también muestra a un peatón que caminaba por la zona y que se salvó de ser aplastado por apenas unos centímetros.

Tras el incidente, personas que se encontraban en el lugar acudieron de inmediato a auxiliar a los afectados. De acuerdo con los reportes, los ocupantes del vehículo sufrieron heridas leves.

No se registraron víctimas mortales ni daños mayores, aunque el hecho generó alarma entre los transeúntes y reavivó el debate sobre el mantenimiento del arbolado urbano.