Matrimonio es anulado tras usar inteligencia artificial para redactar sus votos

Una ceremonia civil poco convencional terminó con la anulación total de un matrimonio luego de que se comprobara que los votos matrimoniales fueron redactados con ayuda de inteligencia artificial. El caso ocurrió en Países Bajos y fue resuelto por un tribunal que determinó que la declaración realizada por la pareja no cumplía con los requisitos legales.

¿Por qué la ley holandesa anuló el matrimonio?

De acuerdo con el Código Civil Holandés, la declaración expresada durante una ceremonia de matrimonio debe contener un compromiso explícito de cumplir con todas las obligaciones legales que conlleva el vínculo matrimonial. En este caso, el tribunal de Zwolle concluyó que los votos utilizados no correspondían a la fórmula legal exigida.

La sentencia señaló que la pareja incumplió el artículo 1:67, apartado 1 del Código Civil Holandés, el cual establece la obligatoriedad de una declaración formal y jurídicamente válida. Al no cumplirse este requisito, el juez resolvió invalidar por completo el acta de matrimonio.

¿Qué contenían los votos redactados con IA?

Según el testimonio presentado ante el tribunal, la pareja deseaba una ceremonia civil informal, por lo que solicitó a un amigo que actuara como oficiante. Sin conocimiento jurídico sobre el proceso, el amigo recurrió a ChatGPT para generar el texto de los votos.

Durante la ceremonia, el oficiante preguntó a los contrayentes si se comprometerían a “apoyarse, molestarse y abrazarse, incluso cuando la vida se ponga difícil”, a lo que ambos respondieron: “sí, quiero”. Posteriormente, los declaró “no solo marido y mujer, sino sobre todo un equipo, una pareja loca, el amor y el hogar del otro”.

El juez consideró que esta formulación, aunque simbólica y emotiva, resultaba insuficiente desde el punto de vista jurídico, ya que no reflejaba un compromiso claro con las obligaciones legales del matrimonio.