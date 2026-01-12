Este es el comentario de Snoop Dogg que fue censurado durante los Globos de Oro 2026

El domingo 11 de enero de 2026 se celebró la 83.ª edición de los Globos de Oro, una de las ceremonias más importantes del calendario cinematográfico y televisivo, considerada la antesala de los Premios Oscar. En medio de la gala, Snoop Dogg protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche, luego de que un comentario suyo fuera censurado en varias transmisiones internacionales.

¿Qué dijo Snoop Dogg para ser censurado?

El rapero estadounidense, de 54 años, subió al escenario para presentar el premio a mejor pódcast. Mientras avanzaba hacia el micrófono, pidió que se detuviera la música de fondo, su conocido tema Drop It Like It’s Hot.

“Un reconocimiento a los Globos de Oro por incluir esta categoría y a todos los podcasters. Todos son ganadores, pero el verdadero ganador es…”, expresó ante el público.

En ese instante, Snoop Dogg aparentó perder el equilibrio y lanzó un comentariocon lenguaje explícito. “Estoy drogado como un hijo de p*** ahora mismo”, comentó entre risas, para luego añadir: “¡Me tuvieron aquí demasiado tiempo!”, provocando carcajadas entre los asistentes.

La frase fue silenciada o eliminada en varias señales de televisión, debido a su contenido, antes de que el artista anunciara al ganador: el pódcast “Good Hang”, conducido por Amy Poehler.

¿Quién es Snoop Dogg?

Snoop Dogg, cuyo nombre real es Calvin Cordozar Broadus Jr., es uno de los raperos más influyentes de la historia del hip hop. Alcanzó la fama a comienzos de la década de 1990 tras colaborar con Dr. Dre y consolidó su carrera con álbumes icónicos como Doggystyle. Además de la música, ha desarrollado una faceta como actor, productor, empresario y figura mediática, participando en cine, televisión y eventos deportivos.

Snoop Dogg

Polémicas y antecedentes del artista

A lo largo de su trayectoria, Snoop Dogg ha estado envuelto en diversas controversias públicas, muchas de ellas relacionadas con su estilo provocador y declaraciones sin filtro. En los años 90 enfrentó problemas legales, incluyendo un juicio por homicidio del cual fue absuelto, y ha sido abierto sobre su consumo de marihuana, tema que incluso ha utilizado como parte de su imagen pública.

Su personalidad irreverente y su historial de comentarios polémicos han generado tanto críticas como respaldo entre sus seguidores, convirtiéndolo en un personaje habitual de momentos virales en premiaciones y apariciones públicas.