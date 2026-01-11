Yeison Jiménez ya había vivido un accidente aéreo antes de su fallecimiento en Paipa; ¿qué pasó?

La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez en un accidente aéreo en Boyacá ha generado conmoción en el país, no solo por la magnitud de la tragedia, sino por un antecedente que hoy cobra un significado estremecedor. Meses atrás, el artista había relatado públicamente que vivió un episodio crítico en un vuelo que estuvo a punto de costarle la vida, una experiencia que lo marcó emocionalmente y que incluso lo llevó a hablar de sueños premonitorios relacionados con un accidente aéreo.

En entrevistas concedidas en años recientes, Jiménez contó que durante un vuelo, la aeronave presentó fallas graves segundos después del despegue. De acuerdo con su testimonio, el avión comenzó a mostrar errores en los motores y una pérdida progresiva de velocidad, generando pánico entre los pasajeros. El cantante relató que, en medio del caos, sintió que no lograría sobrevivir y que el miedo más profundo fue morir sin haber conocido a su hijo, quien estaba por nacer en ese momento.

Ese episodio tuvo un impacto emocional profundo. Yeison Jiménez reconoció que, tras el incidente, sufrió crisis de ansiedad y atravesó un periodo de depresión que lo llevó a buscar ayuda psicológica. También reveló que, antes de ese vuelo, había tenido sueños en los que se veía involucrado en un accidente aéreo y que incluso, en uno de ellos, debía advertir al piloto para evitar una tragedia: “Nosotros carreteamos y exactamente a los 13 o 14 segundos de estar en pista, el avión despega y siento un estallido. De inmediato, el avión comienza a inclinarse”

Además añadió en Se Dice de Mi: “empiezo a mirar los paneles; todo fallaba, no había velocidad ni ascendíamos, los motores marcaban errores:‘Bad, bad left, bad right’. El avión seguía recto y frente a nosotros solo estaba la montaña. Nunca se levantó”.

¿Qué le pasó al avión dónde viajaba Yeison Jiménez y su equipo?

Hoy, esas declaraciones resurgen tras confirmarse que Jiménez falleció en un accidente aéreo ocurrido luego de que una avioneta no lograra ganar altura tras despegar del aeropuerto de Paipa. Según el reporte preliminar de la Aeronáutica Civil, la aeronave perdió estabilidad segundos después del intento de ascenso, salió de la trayectoria prevista y se estrelló en un potrero cercano al final de la pista, incendiándose casi de manera inmediata.

En el siniestro murieron sus seis ocupantes: el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, entre ellos el cantante y miembros de su equipo. Las autoridades confirmaron que no hubo posibilidad de evacuación debido a la rapidez del impacto y al fuego que consumió la aeronave en cuestión de minutos.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas técnicas del accidente, los relatos pasados de Yeison Jiménez sobre su miedo a volar y sus experiencias previas han generado un profundo impacto entre seguidores y colegas, quienes hoy recuerdan al artista no solo por su música, sino por la honestidad con la que habló de sus temores y su vida personal.