VIDEO: Canguro ataca a un hombre después de aterrizar en paracaídas

Lo que parecía ser un aterrizaje sin contratiempos se transformó, en cuestión de segundos, en una escena de tensión que quedó registrada en video. Las imágenes muestran a un hombre descendiendo en paracaídas en lo que aparenta ser una zona abierta o parque, sin imaginar lo que estaba por ocurrir.

Tras tocar tierra, el paracaidista se muestra tranquilo e incluso intenta interactuar de manera amistosa con un canguro que aparece repentinamente en el lugar. No obstante, la situación se torna peligrosa cuando el animal adopta una actitud agresiva y comienza a lanzar movimientos similares a golpes en dirección al hombre.

Ante el ataque, el paracaidista retrocede visiblemente alterado y le grita al canguro para que se aleje, mientras intenta mantener distancia. Luego de varios segundos de confrontación, el animal se retira y se reúne con otro ejemplar que observaba la escena a pocos metros, poniendo fin al tenso momento.

Pese al susto vivido, el protagonista del video no presentó lesiones y logró retirarse del lugar sin mayores complicaciones. La grabación concluye con un comentario del paracaidista que no pasó desapercibido y que ha provocado miles de reacciones entre los internautas. En pocas horas, el clip se viralizó y acumuló numerosas reproducciones y comentarios en diversas plataformas digitales.