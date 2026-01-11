“No lo logro asimilar”, Jhonny Rivera se pronuncia ante la triste partida de Yeison Jiménez

El mundo de la música y el entretenimiento se viste de luto, esto tras el fallecimiento de Yeison Jiménez en la tarde sábado 10 de enero, cuando autoridades reportaron la caída de una avioneta que se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía entre Paipa y Duitama, en Boyacá. Entre las víctimas mortales, se encontraba el artista popular, que tenía presentación hoy en Marinilla, Antioquia.

Ante el lamentable suceso, colegas y amigos de Yeison han expresado su conmoción por medio de redes sociales, enviando un mensaje de apoyo hacia la familia del artista. Uno de ellos fue Jhonny Rivera, con quien compartió escenario por años y con quien tuvo una estrecha relación, el artista posteó una nota a su lado, indicando: “Dios te tenga en santa gloria, mi hermano, no logro asimilar que te hayas ido tan pronto, esto es inexplicable, tantos sueños por cumplir, que tristeza tan grande”.

Agregando:“Hermanito , siento un vacío tan grande en mi pecho, hay cosas que uno no logra entender, pero lamentablemente debemos aceptar, siento una tristeza por tus hijitos, tu esposa tu familia y por todo tu equipo, el vacío es enorme, no hay palabras”

A esto se sumó Jessi Uribe, también colega y amigo del artista, quien en su Instagram posteó: “Hoy canto y me pongo el sombrero por ti mi hermano Yeison Jiménez Te vas como Un gigante de la musica 🙌🏻🙌🏻 nos vemos arriba y sé que me recibirás CON EL CORAZÓN. ♥️Viva tu música y junto a ella tus recuerdos. 🙌🏻“.

¿Cómo falleció Yeison Jiménez?

Las autoridades han dado un parte preliminar detallando que la avioneta se precipitó violentamente en medio de unos cultivos de la zona, por el momento además del levantamiento de los restos, también se investiga las causas del accidente.

Unidades de Bomberos y la Defensa Civil de Duitama y Paipa, llegaron al lugar atendiendo el llamado de los habitantes. Tras lograr extraer los ocupantes de la aeronave, confirmaron que Yeison Jiménez no tenía signos vitales.

El artista inició el año haciendo lo que más le gustaba, estar en los escenarios, en la noche del 9 de enero tuvo una presentación en Málaga, Santander, por lo que en las historias de Instagram, compartió detalles de esta presentación. Dichas publicaciones fueron hace tan solo dos horas, mientras que el su último post fue hace seis horas, con un video en tarima con una frase:“Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar”.