La muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez sacudió al medio artístico y dejó proyectos inconclusos, entre ellos una colaboración que Carlos Rivera esperaba concretar en México.

La tragedia que envolvió la muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez no solo estremeció a sus seguidores, sino que dejó una estela de proyectos inconclusos y despedidas cargadas de dolor dentro del gremio artístico. Entre ellas, una revelación que conmovió especialmente: Carlos Rivera tenía planes concretos para grabar una canción con el intérprete de música popular, un encuentro que nunca llegó a realizarse.

Carlos Rivera despide a Yeison Jiménez y revela la canción que nunca pudieron grabar

El cantante mexicano compartió en redes sociales un mensaje de despedida acompañado de imágenes junto a Yeison Jiménez, dejando ver el vínculo profesional y humano que habían comenzado a construir. En sus palabras, Rivera expresó el vacío que dejó la colaboración pendiente:

“Querido @yeison_jimenez Nos quedó pendiente nuestra canción. El último mensaje era que nos veríamos aquí en México. Que tu música sea eterna hermano. Dios te reciba en el cielo. Abrazo a tu familia y a tus fans con todo mi cariño”.

La noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez, ocurrido tras un accidente de avioneta en el departamento colombiano de Boyacá, impactó con fuerza por la trayectoria que el artista había consolidado en la última década. Reconocido como una de las figuras más importantes de la música popular colombiana, Jiménez atravesaba uno de los momentos más sólidos de su carrera.

Las reacciones no tardaron en llegar. Natalia Jiménez también se sumó al duelo público con un mensaje extenso y profundamente personal, en el que recordó la cercanía que compartieron y el apoyo silencioso que él le brindó en distintos momentos de su vida:

“Primo, amigo, parce querido, fuiste cómplice y aliado en muchas batallas que nunca tuviste idea de lo importantes que fueron en mi vida… Te vamos a extrañar primo querido”.

La agrupación Río Roma se mostró incrédula ante la pérdida y destacó el talento del cantante colombiano, mientras que Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, ofreció públicamente su apoyo a la familia del fallecido.

¿Yeison Jiménez tuvo una premonición?

La conmoción aumentó al recordarse una entrevista televisiva que Yeison Jiménez ofreció apenas semanas antes de su muerte. En el programa Se dice de mí, de Caracol Televisión, el artista confesó haber soñado en tres ocasiones con accidentes aéreos, uno de ellos con un desenlace fatal:

“Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión… En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias”.

Yeison Jiménez falleció junto con cuatro de sus colaboradores y el piloto cuando la avioneta en la que viajaban se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Paipa, con destino a Medellín, desde donde se dirigiría a una presentación en Marinilla.