La actriz de cine peruano Danitza Anel Pilco Laura, de 20 años, fue detenida por agentes de Investigación Criminal de la Policía y es investigada por el presunto ataque con un arma blanca contra su pareja, Yeison Ronny Olivera Flores, también de 20 años, en la ciudad de Puno, Perú.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió la noche del viernes 9 de enero, en un inmueble alquilado ubicado en las inmediaciones de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNA), donde la pareja convivía. Vecinos del sector señalaron que escucharon gritos y una fuerte discusión, aunque no lograron identificar con claridad el motivo de la pelea.

El ataque y la atención médica

Tras la discusión, Olivera Flores habría resultado gravemente herido por un ataque con cuchillo. Según los reportes, Danitza Pilco salió posteriormente del lugar y habría intentado pedir ayuda. Aproximadamente una hora después, personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegó para auxiliar al joven, quien fue trasladado de emergencia al hospital Manuel Núñez Butrón de Puno.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el estudiante —que cursaba la especialidad de Pesquería en la Facultad de Biología de la UNA— falleció a causa de las heridas, de acuerdo con la información difundida por medios locales.

Actriz de cine peruano asesina a su pareja con arma blanca tras fuerte discusión. Foto: La República Perú

Detención e investigación

Las autoridades informaron que Danitza Pilco también recibió atención médica, debido a que presentaba lesiones autoinfligidas. Posteriormente, fue intervenida por la Policía dentro del hospital, donde quedó en calidad de detenida mientras se desarrollan las investigaciones.

El caso es analizado por el Ministerio Público, que deberá determinar las responsabilidades penales y esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque.

Contexto y reacciones

Danitza Anel Pilco había ganado notoriedad por su participación en producciones cinematográficas regionales. En la película Reynaldo Cutipa, donde interpretó al personaje de ‘Rosaura’, la actriz había manifestado públicamente que la salud mental no debe tomarse a la ligera, un mensaje que ha sido recordado tras conocerse este caso.

Las autoridades continúan recabando testimonios y evidencias para esclarecer este hecho, que ha generado conmoción en la comunidad universitaria y en el ámbito cultural de la región.