Lorelei, esposa de Falcao mostró que está más que lista para su regreso a Bogotá

El pasado miércoles 7 de enero, La W Radio confirmó en primicia que Radamel Falcao García volverá a vestir la camiseta de Millonarios, marcando el inicio de lo que será su tercera etapa con el club que siempre estuvo en sus sueños.La noticia, que rápidamente se convirtió en tendencia en el fútbol colombiano, llegó después de que el equipo ‘embajador’ encendiera las alarmas en redes sociales con publicaciones crípticas como“The Last Dance”y“El 9 a las 9”, que desataron una ola de especulación entre los hinchas.

La llegada de Falcao a Millonarios no es nueva: el samario aterrizó por primera vez en la capital del país el 20 de junio de 2024, en un movimiento que prendió el ánimo de la hinchada desde el momento en que se anunció su fichaje. Pero el Tigre estuvo acompañado de su esposa Lorelei Tarón y sus hijos, quienes volverán una vez más a adaptarse a la vida bogotana, por lo que ella hizo una especial publicación, mostrando que ya están en el proceso de mudanza.

Lorelei posteó algunas imágenes con sus pequeñas haciendo compras para el hogar, acompañando la descripción con un mensaje que conmovió toda la hinchada de Millonarios: “Estoy pensando seriamente en abrirme una empresa de mudanzas (risas). Vamos allá Bogotá, vamos allá MILLOS !!! te súper hemos extrañadooo”, expresó.

En los comentarios sus seguidores bogotanos solo dejaron palabras de amor ante su llegada: “Bienvenida siempre. Este equipo, esta ciudad y este país siempre los recibirán como se merecen. Los amamos carajo”, “Yo les ayudo a desempacar, buscar colegio, llevarlos al colegio, lo que necesiten, los amo”, “Que hay que hacer primera dama ? Se armar todo tipo de mueble, camas armarios, cómodas.. Que ordenan?”

Hermana de Falcao fue víctima de violento intento de robo junto a su madre

En la tarde del jueves 4 de diciembre del 2025, Michelle García Zárate, hermana menor del delantero, contó que ella y su madre, Carmenza Zárate, fueron víctimas de un intento de atraco a mano armada mientras se movilizaban por la autopista que conecta a Chía con la capital.

Los hechos, según relató Michelle, ocurrieron el lunes 1 de diciembre cuando ambas regresaban a Bogotá alrededor de las 5:50 p. m. Debido al tráfico habitual de la zona, el vehículo tuvo que detenerse, momento que fue aprovechado por un hombre que aparentaba ser un peatón para acercarse con la intención de robarlas.