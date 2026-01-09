Series imperdibles para ver este Puente de Reyes: de misterios históricos a drama emocional

El Puente de Reyes se convierte en la excusa perfecta para bajar el ritmo, quedarse en casa y dejarse atrapar por buenas historias. Las plataformas de streaming arrancan el año con producciones potentes, cargadas de drama, suspenso y personajes complejos, ideales para maratonear durante los días festivos. Entre los estrenos más comentados y las series que vienen ganando terreno en conversación digital, hay opciones para todos los gustos y estados de ánimo.

Agatha Christie: Las siete esferas (Netflix)

Una de las series más esperadas de este inicio de año llega justo a tiempo para el Puente de Reyes. Agatha Christie: Las siete esferas es una adaptación de la novela clásica de misterio, adaptada por Chris Chibnall, creador de Broadchurch, y protagonizada por Mia McKenna-Bruce. La historia se sitúa en la Inglaterra de 1925, cuando un grupo de personajes se ve envuelto en un crimen luego de una broma que sale mal en una mansión campestre. La protagonista, Lady Eileen “Bundle” Brent, se convierte en una detective amateur dispuesta a desenmarañar el enigma. Esta miniserie de tres capítulos propone un thriller elegante y perfecto para quienes disfrutan del misterio clásico revitalizado.

The Pitt (HBO Max)

Una de las apuestas más fuertes de HBO Max es The Pitt, una serie dramática que se adentra en las dinámicas de poder, ambición y conflictos personales dentro de una influyente familia ligada al mundo empresarial y político. Con una narrativa intensa y actuaciones sólidas, la producción explora hasta dónde se puede llegar para conservar el poder y qué precio se paga cuando las lealtades se ponen a prueba. Su ritmo envolvente y su atmósfera oscura la convierten en una opción ideal para quienes disfrutan de dramas densos, giros inesperados y personajes moralmente complejos, perfectos para una maratón durante el puente festivo.

Adolescencia (Netflix)

Para los amantes del drama intenso y emocional, Adolescencia es una serie británica que se ha convertido en un fenómeno desde su estreno. La historia sigue a un adolescente de 13 años acusado de asesinato, narrada en un formato cinematográfico en plano secuencia que aumenta la tensión y la inmersión. La serie ha sido elogiada por su dirección, actuaciones y profundidad temática, convirtiéndose en una de las más vistas en Netflix gracias a su narrativa impactante y resonante. Wikipedia

The Night Manager – Temporada 2 (Prime Video)

Este thriller de espionaje, basado en la novela de John le Carré y protagonizado por Tom Hiddleston y Olivia Colman, regresa con una nueva temporada esperada por los fanáticos del género. La primera temporada fue altamente valorada por la crítica y el público, con nominaciones a premios importantes y elogios por su elenco y producción. El estreno de la segunda temporada en Prime Video ofrece un plan perfecto para quienes buscan intriga, conspiraciones y acción bien construida.

Series esperadas de 2026 (para iniciar o seguir)

Además de los títulos ya disponibles, varias series anunciadas para 2026 prometen ser grandes apuestas para cuando termine el puente. Por ejemplo, Star Trek: Starfleet Academy, un spin-off ambientado en el universo de Star Trek que llegará a Paramount+ con una historia de jóvenes cadetes en la academia espacial.

Otras producciones que están captando atención para este año son esperados dramas o expansiones de universos ya queridos por los espectadores, como el spinoff A Knight of the Seven Kingdoms dentro del universo de Game of Thrones o nuevas temporadas de series como The Boys y House of the Dragon, todas disponibles en sus respectivas plataformas de streaming como HBO Max, Prime Video y otras.