My Chemical Romance reprograma su concierto en Bogotá: nueva fecha ya fue confirmada para febrero de 2026

Los seguidores de My Chemical Romance en Colombia recibieron una noticia inesperada a pocos días del esperado concierto en Bogotá. A través de un comunicado oficial, la agrupación estadounidense informó que su presentación en la capital fue reprogramada, una decisión que, según aclararon, obedece a factores ajenos tanto a la banda como a la promotora y al recinto donde se realizará el evento.

Inicialmente, el espectáculo estaba previsto para el 22 de enero, sin embargo, la nueva fecha quedó fijada para el martes 10 de febrero de 2026. Pese al cambio, la banda fue enfática en señalar que el resto de la gira se mantiene sin modificaciones. Las fechas programadas en Sudamérica y en Ciudad de México continúan según lo planeado, lo que llevó tranquilidad a los fanáticos que siguen de cerca este esperado tour.

Uno de los puntos que más alivio generó entre el público bogotano es que la presentación de The Hives, banda invitada para abrir el concierto, se mantiene confirmada. De igual manera, los horarios previamente anunciados no sufrirán alteraciones, por lo que la experiencia del evento seguirá siendo la misma, solo con algunas semanas de espera adicionales.

En el mensaje compartido, My Chemical Romance lamentó los inconvenientes que esta decisión pueda causar entre sus seguidores. “Debido a razones ajenas a nosotros, la promotora o el recinto, hemos tomado la difícil decisión de posponer nuestro concierto en Bogotá, Colombia. Esperamos verlos en unas semanas”, expresó la banda, reafirmando su compromiso con el público colombiano.

En cuanto a las entradas, la agrupación y la organización del evento confirmaron que todos los boletos adquiridos serán válidos automáticamente para la nueva fecha, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Para quienes, por distintos motivos, no puedan asistir el 10 de febrero, se recomendó consultar directamente los canales oficiales de Ticketmaster Colombia para conocer las opciones de reembolso y los plazos establecidos.

El concierto de My Chemical Romance en Bogotá hace parte de una gira que ha generado gran expectativa en la región, no solo por el regreso de la banda a los escenarios latinoamericanos, sino por el peso histórico que tiene dentro del rock alternativo y el emo de los años 2000. Canciones como Welcome to the Black Parade, Helena y I’m Not Okay (I Promise) siguen siendo himnos para varias generaciones.

Con la nueva fecha confirmada, la expectativa vuelve a crecer y todo apunta a que febrero arrancará con una de las presentaciones internacionales más esperadas del año en la capital colombiana.