Melina Ramírez agradeció a sus compañeras de ‘La Vuelta al mundo en 80 risas’ tras el fin de la temporada

En la noche del 15 de diciembre regresó a las pantallas del canal Caracol el programa’La Vuelta al Mundo en 80 Risas' en su sexta edición.Este show que se estrenó en la franja de las 8:00 pm combina el formato de viaje y turismo con la comedia y el humor. En cada temporada, un grupo de reconocidos comediantes y modelos/presentadoras viajan a distintos destinos internacionales, divididos en parejas.

Las figuras que estuvieron en esta nueva edición fueron Carolina Cruz y Suso, el Paspi nada más que en Puerto Rico y Guatemala, Melina Ramírez y Don Jediondo en Croacia, Hungría y Eslovenia (Europa). Laura Tobón y Boyacoman: Pekín y Shanghái (China), Carolina Soto y Leonardo Cuervo en Sudáfrica y Tanzania, Piroberta y Juan Diego Vanegas, Florencia Cassi (argentina) y Jhovanoty recorriendo destinos en Colombia.

El objetivo del programa era documentar sus aventuras, mostrando la cultura, los paisajes y las experiencias típicas de cada lugar, mientras añaden un toque humorístico a sus desafíos e interacciones. Debido a su transmisión, el reality del ‘Desafío’ fue pausado, debido a que eran presentados en la misma franja horaria, pero en la noche de este viernes, llegaría a su final.

Según Caracol, el martes 13 de enero estará de vuelta ‘El Desafío’ para culminar la temporada que lleva ya varios meses, por lo que Melina Ramírez posteó una foto con sus compañeras de set, dando unas posibles palabras de despedida al proyecto. “Amo trabajo con mujeres hermosas, talentosas y muy bacanas. Este proyecto ha sido divino con ellas”, expresó.

Presentadoras de 'La Vuelta al Mundo' 2025 (@melinaramirez90)

¿Quién es Flor Cassi de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas?

El canal Caracol le apostó por un talento internacional, se trata de Flor Cassi, la cordobesa que nació en 1985, bajo el signo de Cáncer, ha estado en el mundo del entretenimiento por un largo tiempo. En sus redes sociales acumula casi un millón de seguidores y ahora llegó para conquistar las audiencias colombianas.

Puede leer: Carolina Cruz celebró el rating alcanzado por ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’ en su estreno

Aunque nació y creció en Argentina, Cassi se mudo a México con el fin de impulsar su carrera en el modelaje. Ambito en el que ha logrado ser parre de importantes campañas, en su mayoría de compañías de acondicionamiento físico, incluyendo Evolution Fitness y Total Fit, gracias a su trabajo en el modelaje fitness.

La presentación también ha sido uno de los talentos de Flor Cassi, pues conduce su propia serie de televisión en Argentina,demostrando su capacidad para la comunicación y el entretenimiento. En sus redes sociales comparte constantemente contenidos relacionados con su carrera profesional en el ámbito fitness y los proyectos televisivos en los que participa.