“Lavaperros de la derecha paraca”: El ataque de Levy Rincón a quienes apoyaban invasión de Trump a Colombia

Tras una multitudinaria marcha que desembocó en un evento en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el presidente Gustavo Petro confirmó que sostuvo una llamada con Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro y de amenazas sobre un posible ataque militar contra Colombia. Esta situación se prestó para reacciones de simpatizantes de Petro como, Levy Rincón, quien arremetió contra los detractores del líder del Pacto Histórico.

Ante miles de personas en el lugar, el primer mandatario de los colombianos arremetió contra el expresidente Álvaro Uribe por sus declaraciones en la red social X sobre una eventual acción militar de Estados Unidos, en las que afirmó: “Llega un momento en el que cuando un país no controla su delincuencia, no la confronta, y eso le hace mucho daño a terceros países, pues esos terceros países reaccionan”.

Estas y otras palabras desataron un gran inconformismo en Petro, quien en la Plaza de bolívar expresó:“Decía el expresidente Uribe que hay que diferenciar a la nación de Petro. Los norteamericanos vienen por Petro, no por Colombia. No le quiero decir la grosería que le quiero decir, pero mucho hp. No sabe de la historia de Colombia”.

A esta reacción se le sumó Levy Rincón, creador de contenido y director del programa ‘Al fondo a la izquierda’ de Radio Nacional de Colombia, realizó su primera edición del 2026 de ‘Notiparaco’, quien le mandó un contundente mensaje a quienes criticaron la llamada de Trump con Petro.

“Los lavaperros de la derecha paraca, traqueta y guerrerista se quedaron con las ganas de que Trump nos bombardeara y se llevara a Petro. Lo peor es que van a tener que seguir llorando porque vamos a poner a Iván Cepeda de presidente ¡Cipayos!“, expresó Levy, palabras que le despertaron una ola de comentarios en su contra.

“Usted es solo un aletoso de teclado”, “No cante victoria, mire donde está Maduro por arrodillado”, “Espere que Maduro comience a confesar; no te precipites”, “Bodeguero”, “A Petro le tocó pedir cacao”, “A Trump tienen que hacerle caso”, “Ya el otro año se va Petro y se va a quedar sin trabajo”, y “No son capaces de enfrentarse a Mordisco se van a enfrentar a Trump”, fueron algunas de las reacciones en contra de Rincón.