“Hueso envenenado”: Iván Mejía le pidió al presidente Petro tener cuidado en la reunión con Trump

Iván Mejía, quien fue una de las voces más importantes del periodismo deportivo, se refirió a la reunión que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente colombiano, Gustavo Petro.

El anuncio lo dio Trump el pasado miércoles 7 de enero, justo cuando el presidente Gustavo Petro estaba pronunciando un discurso en la Plaza de Bolívar. Aunque las relaciones entre ambos mandatarios estuvieron tensas hasta ese día, el panorama cambio desde entonces.

Trump aseguró que había sido un “gran honor” hablar por teléfono con Petro y señaló que estaban adelantando conversaciones para sostener una reunión presencial. El anuncio empezó a tomar forma este viernes 9 de enero, pues Trump reveló que espera que el encuentro se dé directamente en la Casa Blanca el mes próximo.

“Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos, pero es necesario prohibir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos”, manifestó Trump en una publicación de la red Truth Social.

Frente a esta nueva publicación, el reconocido periodista Iván Mejía manifestó su desconfianza. "Hueso envenenado. Cuidado presidente, esa invitación es sospechosamente peligrosa“, puntualizó.

Petro aseguró que quiere “llevarle algo” a Trump

Pese a que Mejía y algunos sectores de izquierda han manifestado su desconfianza por el repentino cambio de actitud de Trump, el presidente Petro se ha mostrado optimista. Incluso, en una entrevista reciente señaló que le gustaría llevarle un obsequio a Trump.

“Nosotros tuvimos una orfebrería que alcanzó, según algunas investigaciones, 3.000 años antes de Cristo, o sea, los tiempos de los egipcios, y es hermosísima. En Colombia, como en Brasil, se han encontrado sobre la Amazonía hechos que demuestran que había artistas hace 30.000 años”, sostuvo el presidente Petro en una entrevista con Telemundo publicada esta semana. “Entonces voy a llevarle algo, estoy pensando, vamos a ver. Obviamente, imitación”, añadió el mandatario.