Falleció Beatriz González, pintora colombiana a los 93 años

El arte en Colombia se viste de luto, esto tras confirmarse el fallecimiento de Beatriz González, en las horas de la tarde de este viernes 9 de enero. La artista fue una de las figuras más representativas del arte nacional, el anuncio vino de la mano de la asistente de González y la directora del Museo Nacional de Colombia, Liliana Angulo.

La bumanguesa nació en 1932 y se convirtió en artista, historiadora y crítica de arte, considerada un ícono del arte nacional y una de las pocas representantes que aún vivía de la llamada generación de “mujeres radicales” de Latinoamérica. Inició sus estudios en Arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia en 1956, pero dos años después se decidió por las Artes Plásticas.

Puede leer: Voces de resistencia: cómo el arte narra la violencia en Colombia

Hacia 1959 regresó a Bogotá para estudiar en la Facultad de Artes de la Universidad de los Andes, donde fue estudiante de la influyente crítica de arte argentina Marta Traba y del pintor español Juan Antonio Roda. Su trayectoria artística, ha sido asociada con el movimiento Pop Art, esto al desarrollar piezas a través del dibujo, la gráfica, la pintura y la escultura, centrándose en asuntos relacionados con el entorno histórico, cultural y político colombiano, especialmente las violencias, el duelo y la identidad nacional.

Un elemento poderoso para las creaciones de González era la prensa, debido a que usaba sus imágenes como fuente de inspiración, retratando el dolor y el sufrimiento de las víctimas en obras como “Los Suicidas del Sisga” (1965) y la colección “Las delicias”, que inmortaliza el sufrimiento de familiares de víctimas de masacres.

Además de su práctica artística, se desempeñó como curadora de las colecciones de arte e historia del Museo Nacional de Colombia, directora de educación del Museo de Arte Moderno de Bogotá y asesora de las colecciones de arte del Banco de la República desde 1985. Su obra ha sido expuesta internacionalmente en prestigiosas instituciones como el MoMA, Tate Modern y el Museo Reina Sofía.

¿Quiénes fueron las Mujeres Radicales en el arte Latinoamericano?

El término “Mujeres Radicales” se refiere a un grupo de más de 120 artistas latinoamericanas y chicanas cuya extraordinaria producción de obras experimentales entre 1960 y 1985 fue históricamente silenciada o borrada por la narrativa tradicional del arte. Esta generación de artistas, provenientes de quince países, trabajó en un contexto sociopolítico convulso marcado por dictaduras, represión y el auge del feminismo.

Su producción artística fue revolucionaria al utilizar el cuerpo como vehículo político para desafiar el poder patriarcal y la opresión. Abordaron temas como la sexualidad, la identidad de género, la violencia política, la raza, y los roles sociales impuestos, a través de medios no convencionales como la performance, el body art, la fotografía, el vídeo y el arte conceptual. Artistas emblemáticas de este movimiento incluyen a Beatriz González, Ana Mendieta, Lygia Pape, Cecilia Vicuña, Anna Maria Maiolino y Marta Minujín, cuya obra reescribió la historia del arte contemporáneo latinoamericano.