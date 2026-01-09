“Estupidez”: Cabal fue atacada por Diana Ángel tras crítica a Petro por millonarios gastos en evento en Bogotá

El presidente Gustavo Petro está por culminar su ciclo de mandato y durante este tiempo ha sido apoyado por distintas figuras públicas que están a favor de sus ideologías de izquierda, dentro de ellas la reconocida actriz Diana Ángel, mujer que recientemente arremetió contra la aspirante a gobernar el país, María Fernanda Cabal, por una crítica que le hizo al primer mandatario.

El pasado 7 de enero, Petro convocó a una masiva marcha en pro de defender la soberanía nacional, movilización que nació de las amenazas de Donald Trump de una intervención en el país, similar a la que se vivió en Venezuela para la captura de Nicolás Maduro; algo que quedó atrás luego que se confirmase que ambos presidentes hablaron por teléfono, conversación en la que, entre otras cosas, se planteó una visita del líder del Pacto Histórico a la Casa Blanca.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, en medio de su llamada con Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Esta marcha desembocó en un evento en la Plaza de Bolívar en Bogotá, sitio en el que Petro arremetió contra el expresidente Uribe, expresando: Decía el expresidente Uribe que hay que diferenciar a la nación de Petro. Los norteamericanos vienen por Petro, no por Colombia. No le quiero decir la grosería que le quiero decir, pero mucho hp. No sabe de la historia de Colombia”.

El montaje de esta tarima, la logística y todos los gastos de este encuentro fueron fuente de críticas por parte de opositores a Gustavo Petro, dentro de ellas Cabal, quien se cuestionó por estos gastos:“¿Cuánto nos costó a los colombianos la tarima y las carpas con las que ocuparon la Plaza de Bolívar? Petro prefiere malgastar la plata de los ciudadanos en propaganda que en medicamentos“.

Esta pregunta válida de la candidata fue criticada por Ángel, misma que consideró que las palabras de Cabal eran una “estupidez”, lo que le desató una ola de comentarios en su contra en la red social ‘X’.

“No sabía que los impuestos eran una estupidez”, “Estupidez es defender el derroche de la plata ajena”, “Todos tenemos derecho a saber cuánto nos cuestan las pendejadas de los gobernantes”, “Es una pregunta muy válida”, “Bodeguera”, “Si está buscando que le cojan fastidio, va por el mejor camino”, “Están malgastando los recursos”, y “Estupidez es gastar plata en pendejadas y luego andarse quejando y no pagarle a los contratistas del Estado“, fueron algunas de las reacciones contra las palabras de la actriz.