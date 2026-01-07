Familia que construyó un avión de cartón como agüero de año nuevo se ganó un viaje todo pago: así lo recibieron

Lo que inició como una forma creativa y familiar de recibir el Año Nuevo terminó convirtiéndose en una experiencia que pocas veces se repite. Dos familias caleñas decidieron dejar de lado el tradicional agüero de salir con maletas para atraer viajes y, en su lugar, construyeron un avión de cartón de Avianca con el que simularon un vuelo simbólico hacia los sueños y destinos que esperaban conquistar en 2026.

La escena ocurrió durante la madrugada del pasado 1 de enero, cuando los 11 integrantes de ambas familias recorrieron su conjunto residencial a bordo de la aeronave artesanal, despertando risas, aplausos y sorpresa entre los vecinos. El video del momento se difundió rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la creatividad, el ingenio y el mensaje de unión familiar que transmitía la escena.

La historia llegó hasta la aerolínea Avianca, que decidió transformar la simulación en una experiencia real. Al notar la viralidad del video, la compañía contactó a las familias y las citó la mañana de este martes 6 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Cali, sin revelarles el motivo de la invitación.

Allí, una delegada de la aerolínea les anunció que recibirían un vuelo real con destino a Santa Marta, en el departamento del Magdalena. “Les tenemos esta sorpresa con mucho amor para demostrarles a las familias colombianas que los sueños sí se cumplen y que aquí está Avianca para seguirlos acompañando por 106 años más”, expresó la representante, en medio de la emoción y los abrazos.

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Helmer Moreno, conocido como el “abuelo alcahueta” de la familia, quien calificó la sorpresa como “fascinante”. En declaraciones recogidas por El País de Cali, Moreno contó que el avión de cartón fue construido entre el 24 y el 31 de diciembre, convirtiéndose en una actividad que reunió a varias generaciones.

“El 31 de diciembre salimos a dar vueltas con el avión en el condominio. Estuvimos contentos con nuestra familia y con las demás familias de la unidad porque incentivamos a que nuestros compatriotas sean creativos en el mañana”, afirmó.

Más allá del viaje, la historia se convirtió en un símbolo de cómo la creatividad y las tradiciones reinventadas pueden abrir puertas inesperadas. Para estas familias caleñas, el 2026 comenzó con una lección clara: los sueños, cuando se construyen en equipo, pueden despegar incluso desde el cartón.