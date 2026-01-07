Este es el famoso rapero que compartirá cárcel con Nicolás Maduro: “Tengo suerte de estar encerrado con presidentes”

El rapero estadounidense Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine, volvió a dar de qué hablar esta semana tras entregarse a las autoridades para cumplir una nueva condena en una de las prisiones federales más infames de Estados Unidos. El artista de 29 años ingresó al Metropolitan Detention Center (MDC) en Brooklyn, Nueva York, donde se encuentra recluido el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, generando comentarios y polémica en redes sociales.

Según reportes, el rapero llegó al centro de detención el 6 de enero de 2026, acompañado del creador de contenido Adin Ross y un equipo de cámaras que transmitieron en vivo su entrega voluntaria a las autoridades. La movilización se realizó en una camioneta de alta gama y fue parte del procedimiento acordado para iniciar su sentencia.

La cárcel de Brooklyn, ubicada en el barrio de Sunset Park, es conocida por albergar a personas de alto perfil y por sus condiciones duras: insuficiente personal, quejas sobre alimentación y un ambiente que ha sido descrito por medios como “tierra de castigo” para muchos reclusos. En ese lugar no solo está Maduro, sino también Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, además de tener en su historial nombres como los de Sean “Diddy” Combs, Ghislaine Maxwell y Sam Bankman-Fried.

El regreso de Tekashi a prisión obedece a una sentencia de tres meses impuesta en diciembre de 2025, luego de que un juez determinara que el rapero violó los términos de su libertad supervisada. El cantante admitió que presentó conductas violentas y tuvo problemas legales mientras estaba bajo supervisión judicial, entre ellos un altercado donde agredió a un hombre y la posesión de drogas en su residencia en Miami. Esta es la segunda vez en poco más de un año que 6ix9ine cumple tiempo en un penal por violar condiciones de libertad condicional.

Antes de ingresar al MDC, Tekashi publicó un video en Instagram en el que celebró con ironía su situación, destacando que “tiene la suerte de estar encerrado con presidentes” en referencia a Nicolás Maduro, y bromeó sobre formar “el mejor equipo de baloncesto que se haya visto jamás en una cárcel” junto a Luigi Mangione.

El rapero, conocido mundialmente por éxitos como Gummo y por su pasado en la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods, ya cumple su sentencia con la esperanza de cumplir con lo que estipula la justicia y retomar su carrera musical una vez concluido este nuevo periodo tras las rejas.