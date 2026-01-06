Ryan Reynolds estrenó su camiseta de Internacional de Bogotá y la presumió con especial video

El fútbol colombiano volvió a llamar la atención fuera del país, esta vez lejos del terreno de juego. Ryan Reynolds, actor canadiense reconocido mundialmente por su papel como Deadpool, apareció en redes sociales vistiendo la nueva camiseta del Internacional de Bogotá, club del que es copropietario tras la reciente compra de la institución por parte de un grupo inversor estadounidense.

La publicación no pasó desapercibida. Fiel a su estilo irónico y cercano, Reynolds compartió un breve video en sus historias de Instagram en el que reaccionó con sorpresa al diseño del uniforme, destacando su estética y el significado del cambio de imagen del club bogotano. En cuestión de minutos, el contenido comenzó a circular con fuerza entre aficionados del fútbol colombiano y seguidores del actor en distintos países.

El mensaje que acompañó la publicación terminó de impulsar su alcance: “Me enviaron una camiseta. Una bufanda. Y una taza. Y llegó DESPUÉS de Navidad, lo cual significa mucho más”. La frase, cargada de humor, conectó con la audiencia digital y convirtió al Internacional de Bogotá en tema de conversación más allá del ámbito local.

Más allá de la anécdota, la aparición del actor evidenció una estrategia clara de posicionamiento. La nueva identidad del club busca proyectarse internacionalmente, aprovechando el alcance mediático de sus inversionistas y figuras vinculadas al entretenimiento. En pocas horas, el nombre del Internacional de Bogotá comenzó a circular en plataformas digitales fuera de Colombia, algo impensado hasta hace poco.

El club atraviesa un proceso de transformación profunda. Luego de un 2025 complejo en lo deportivo, la institución dejó atrás su antigua identidad como La Equidad y apostó por una renovación total: nuevo nombre, escudo y uniformes, como parte de un proyecto que busca modernizar su imagen y conectar con nuevas audiencias.

La adquisición se realizó a través del Tylis-Porter Group, también conocido como Tyliss, liderado por Albert Tylis y Sam Porter. El grupo cuenta con la participación de figuras reconocidas del entretenimiento como Rob McElhenney, Eva Longoria y el propio Ryan Reynolds, una combinación que ha generado expectativas entre los hinchas y ha puesto nuevamente al fútbol bogotano en la conversación internacional.