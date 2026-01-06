“La Ruta”: la app colombiana que ya guía a más de 600 artistas en el camino hacia una carrera musical profesional

En una industria musical cada vez más competitiva y digital, donde el talento por sí solo ya no garantiza visibilidad ni sostenibilidad, surge una propuesta colombiana que busca cambiar las reglas del juego. Se trata de “La Ruta”, una innovadora aplicación creada para guiar, paso a paso, a artistas emergentes, productores y managers en la construcción de una carrera profesional sólida y realista.

El proyecto es liderado por el productor colombiano Christian Hernández, conocido en la industria como Chris H, una figura clave detrás de colaboraciones con artistas de talla internacional como Nicky Jam, Blessd, Belinda, Enrique Iglesias y Farruko. Con años de experiencia navegando los engranajes del negocio musical, Hernández decidió transformar ese conocimiento en una herramienta accesible para nuevos talentos que, muchas veces, no saben por dónde empezar.

Más que una aplicación, La Ruta se plantea como un sistema de acompañamiento profesional. La plataforma ofrece un plan estructurado con tareas diarias, asesoría personalizada y seguimiento constante, apoyado en análisis de métricas, estrategias digitales, gestión de contratos y construcción de redes de contacto. Uno de sus principales diferenciales es la incorporación de inteligencia artificial, que permite diseñar planes ajustados a las metas, el contexto y las posibilidades reales de cada usuario.

Actualmente, la app se encuentra en fase beta, pero su impacto ya es notable. Más de 600 personas —entre artistas, productores y managers— se han inscrito en la plataforma, superando las expectativas iniciales y posicionando a La Ruta como una de las apuestas tecnológicas más prometedoras del ecosistema musical latinoamericano.

“La Ruta nace de ver a muchos talentos con potencial quedarse en el camino por falta de información, guía o estructura”, ha señalado Chris H, quien también dirige Vion Music, un sello que funciona como laboratorio creativo y de innovación. Desde allí ha impulsado el desarrollo de nuevos talentos como Jeytega, Jona Crush y los productores Los Spyc’s, combinando producción, distribución global y formación artística.

Como parte de su compromiso con la democratización del acceso a la industria, Vion Music lanzó una convocatoria para otorgar 100 becas dirigidas a artistas con pocos recursos económicos, pero con una fuerte vocación musical. Las postulaciones se realizan a través del perfil oficial de @VionMusic.

Con esta iniciativa, Chris H propone una visión distinta del éxito musical: una que no depende únicamente de la viralidad, sino de la disciplina, el conocimiento y el uso inteligente de la tecnología, ofreciendo a los artistas una hoja de ruta clara para convertir su pasión en una carrera sostenible.