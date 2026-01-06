“Fue el gran amor de mi vida”: Fernando Carrillo sorprendió al hablar de su relación con la presidenta de Venezuela

Durante la década de los 90, Fernando Carrillo fue uno de los rostros más reconocidos de las telenovelas latinoamericanas. Su protagónico en Abigail, junto a Catherine Fulop, lo consolidó como galán y convirtió la ficción en realidad cuando ambos decidieron casarse. El matrimonio, sin embargo, fue breve.

Mientras Fulop continuó su carrera en Argentina y formó una de las parejas más estables del espectáculo junto a Osvaldo Sabatini —con quien tuvo a Oriana Sabatini, hoy figura del entretenimiento y esposa del futbolista Paulo Dybala—, Carrillo tomó otro rumbo. El actor se trasladó a México, donde protagonizó exitosas producciones como Rosalinda, junto a Thalía, y María Isabel, con Adela Noriega.

En los últimos años, no obstante, su nombre ha estado lejos de los sets de grabación y más cerca de la controversia política. Carrillo se ha convertido en uno de los defensores públicos más visibles de Nicolás Maduro, quien actualmente enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos tras haber sido capturado en Caracas el pasado 3 de enero, en una operación atribuida a la DEA.

Este lunes 5 de enero, luego de que Delcy Rodríguez se juramentara como presidenta encargada de Venezuela, el actor concedió varias entrevistas a medios internacionales. En ellas, reiteró su respaldo a Maduro y aseguró confiar en que tanto él como su esposa, Cilia Flores, serán declarados inocentes por la justicia estadounidense.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su contundente defensa de Delcy Rodríguez frente a rumores que la señalaban de haber colaborado con las autoridades estadounidenses para la captura del mandatario. Carrillo no solo descartó esa versión, sino que reveló un vínculo personal con la hoy presidenta.

Según recordó el actor, ambos mantuvieron una relación sentimental entre 2006 y 2007, aunque Carrillo aseguró que fueron tres años de relación. “La conozco muy bien. Fue mi pareja y estoy seguro de que la traición no vino por allí”, afirmó.

Incluso fue más allá al describirla como “el gran amor de mi vida” y destacar su lealtad y carácter. “No he conocido a una mujer más fiel, leal y valiente”, señaló, defendiendo a quien hoy encabeza el Palacio de Miraflores.

Así, Fernando Carrillo vuelve a ocupar titulares, esta vez lejos del romance televisivo que lo hizo famoso y cada vez más ligado a una de las etapas más polémicas de la política venezolana.