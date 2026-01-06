Familia que recreó avión de Avianca en pleno año nuevo recibió especial regalo de parte de la aerolínea

Durante las celebraciones de año nuevo se viralizó el video de dos familias caleñas que decidieron recibir el 2026 dentro dentro de un avión de cartón de Avianca, dando una vuelta por su conjunto residencial, mientras que sus vecinos se percataron de la situación y lo captaron en video.

Las familias le dieron un cambio al famoso agüero de dar una vuelta con maletas, cambiándolo por el avión de cartón, esto con el fin de atraer viajes y nuevos destinos para el año entrante. El avión hecho a mano, llevaba el famoso logo de la aerolínea y dentro de él cada miembro se asomaba por las respectivas ventanillas.

Puede leer: “Fue el gran amor de mi vida”: Fernando Carrillo sorprendió al hablar de su relación con la presidenta de Venezuela

El video compartido por medio de TikTok se hizo bastante viral, llegando hasta la aerolínea, que al darse cuenta de su popularidad, decidió otorgarles un vuelo real en sus aviones con destino a la ciudad de Santa Marta, Magdalena. La familia de 11 miembros fue citada al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón este martes 6 de enero del 2026 para recibir la grata sorpresa.

“Les tenemos esta sorpresa con mucho amor para que les demuestren a las familias colombianas que los sueños si se cumplen y que aquí está Avianca para seguirlos acompañando por 106 años más”, expresó una delegada de la aerolínea a las familias, esto según el medio El País.

Lo que empezó como un simple agüero, se hizo real en solo días, la familia podrá disfrutar algunos días en el Hotel Irotama de Santa Marta, con la estadía, desayuno y vuelos cubiertos por la aerolínea. Uno de los miembros destacaba que la idea había venido de los más pequeños de la familia, quienes propusieron la idea de realizar el avión en cartón en tamaño real.

Le puede interesar: “Una gran guerra”: conozca las preocupantes predicciones de Nostradamus para 2026

Hasta el abuelo, Helmer Moreno, hizo parte de la creativa idea que incentiva a los colombianos a seguir creyendo en este tipo de acciones al cerrar e iniciar el año nuevo. El hombre consideró “fascinante” la sorpresa que les dio Avianca y confesó que el avión de cartón lo construyeron desde el 24 hasta el 31 de diciembre:

“El 31 de diciembre salimos a dar vueltas con el avión en el condominio. Estuvimos contentos con nuestra familia y las demás familias en la unidad porque incentivamos a que nuestros compatriotas sean creativos en el mañana”, expresó Helmer al País.