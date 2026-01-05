“Solo ruinas”: Marbelle celebró declaraciones de Trump y arremetió contra Gustavo Petro

Marbelle - foto tomada de las redes sociales. Gustavo Petro - foto Juan Pablo Pino y - domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon) (Alex Brandon/AP)

El escenario político regional volvió a sacudir las redes sociales luego de que Donald Trump reapareciera públicamente para referirse a la operación militar estadounidense que terminó con la captura del gobernante venezolano y su esposa. En su pronunciamiento, el exmandatario no solo entregó detalles del operativo, sino que también dirigió fuertes señalamientos contra el presidente de Colombia.

“Petro tiene laboratorios de cocaína. Tiene fábricas donde produce cocaína (…) La están enviando a EE. UU. Así que sí, tiene que cuidarse el trasero”, afirmó Trump, en declaraciones que rápidamente se viralizaron y generaron reacciones tanto a favor como en contra.

Sumado a que en la últimas horas afirmando: “tenemos un vecino muy enfermo, un vecino que está cerca de Venezuela. Dirigida por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y no lo va a hacer por mucho más tiempo”, además de sugerir expresamente que está considerando operaciones en Colombia.

¿Qué ha dicho Marbelle sobre esta situación política?

Una de las respuestas más comentadas fue la de la cantante Marbelle. A través de su cuenta en la red social X, la intérprete compartió una imagen del discurso de Trump y añadió un mensaje que no pasó desapercibido: “Lástima que el trasero es lo que más atrofiado tiene… Solo ruinas”.

La publicación provocó una avalancha de comentarios entre los usuarios, quienes se dividieron entre quienes respaldaron el tono de la artista y quienes la criticaron por el lenguaje empleado. Mensajes irónicos, burlas y reproches se multiplicaron en cuestión de horas, convirtiendo el comentario en tendencia.

Este nuevo episodio se suma a una larga lista de pronunciamientos políticos de Marbelle, quien desde el inicio del actual Gobierno ha sido una de las figuras públicas más críticas de la administración de Gustavo Petro. A lo largo de su carrera, la cantante ha utilizado sus redes sociales como espacio para expresar su inconformidad frente a decisiones políticas y coyunturas nacionales.

La controversia tomó mayor fuerza al coincidir con un momento clave para la región, marcado por la intervención estadounidense en Venezuela y las posteriores declaraciones de Trump, que insistió en sus acusaciones sobre presuntos vínculos del Gobierno colombiano con el narcotráfico.

Para la artista, la caída del líder del régimen venezolano representó un motivo de celebración. En otra publicación, Marbelle escribió: “Peace forever (…) Bailemos (…) Día 3 del 2026. Huele a libertad, ahora recuperemos a Colombia”, mensaje que fue ampliamente compartido y comentado.

Mientras algunos internautas consideran que la cantante busca protagonismo con mensajes provocadores, otros valoran su postura crítica y su disposición a opinar sin filtros sobre la política nacional. Lo cierto es que, una vez más, Marbelle logró instalar su nombre en el centro del debate digital, confirmando su influencia en la conversación pública más allá de la música.