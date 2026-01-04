Laura Gallego se fue en contra de los “petro lovers” y aseguró que a Colombia solo le faltan 216 días para liberarse

Laura Gallego se ha dado a conocer como creadora de contenido e influencer, convirtiéndose hace varios meses en Señorita Antioquia. Sin embargo, varios de sus videos lograron viralizarse a tal punto que generaron rechazo y se convirtieron en tendencia, pues hacía elegir a candidatos sobre sí “dar bala” a otro o no, entre ellos Daniel Quintero y Gustavo Petro.

Luego de su polémica aparición, las críticas estuvieron más que presentes, a tal punto que el concurso envió un comunicado en el que expuso que las posturas políticas estaban ajenas del rol que cumplían las candidatas. Lo que trajo consigo que semanas más tarde Gallego renunciara a la corona, pues según ella, se avecinan unas elecciones presidenciales en las que desea dar su opinión y generar apoyo al candidato de su preferencia, pues termina siendo una decisión trascendental para Colombia.

Aunque lo último que se conoció de la exseñorita Antioquia fue su deseo de llegar a la política, ante lo ocurrido con la intervención militar en Venezuela y por ende, la captura de Nicolás Maduro, Gallego no dudó en referirse a este tema a través de sus redes sociales, donde aseguró: “Capturaron a Maduro y los petrolovers todavía esperando que saque un decreto que lo libere, toda la mi#rd$ que comieron los venezolanos con Maduro y en Colombia todavía hay gente antojada, después de 25 años Venezuela lo logró en Colombia solo nos faltan 216 días y efectivamente la cosa buena que se viene para Maduro es que va a aprender inglés”, fueron las declaraciones que añadió Laura Gallego.

