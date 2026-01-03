La Divaza celebró con gritos la captura de Nicolás Maduro: “he esperado toda mi vida por este momento”

En las primeras horas del 3 de enero comenzó a circular en redes sociales una publicación atribuida a Donald Trump, difundida supuestamente a través de su cuenta en Truth Social, en la que afirmaba que autoridades estadounidenses habrían llevado a cabo un operativo en Caracas para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y trasladarlo fuera del país junto a su esposa.

Las imágenes de la captura ya se hicieron oficiales, sumado a una serie de bombardeos en bases militares del vecino país-

Uno de los pronunciamientos más comentados fue el del influencer venezolano Pedro Luis Joäo Figueira Álvarez, conocido en redes sociales como La Divaza, quien compartió varios videos en su cuenta de Instagram expresando su reacción emocional ante la información que circulaba.

En uno de los videos, grabado visiblemente alterado y al borde de las lágrimas, La Divaza aseguró sentirse incrédulo y desbordado por la noticia, mientras corría por la calle en las primeras horas de la mañana. En una segunda grabación, el creador de contenido reflexionó sobre el impacto que la crisis política ha tenido en Venezuela durante décadas.

“He esperado toda mi vida este maldito momento”, expresó el influencer, al tiempo que recordó a las personas que han perdido la vida y a quienes se han visto obligados a abandonar el país. Sus palabras conectaron rápidamente con miles de seguidores que reaccionaron con mensajes de apoyo, esperanza y cautela.

Las publicaciones de La Divaza se llenaron de comentarios de colegas y fanáticos, muchos de ellos pidiendo prudencia y confirmación oficial de los hechos, mientras otros compartían el sentir de una comunidad marcada por años de incertidumbre política.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la supuesta captura de Nicolás Maduro, y el mensaje atribuido a Trump continúa siendo tratado como información no verificada. Sin embargo, el episodio volvió a evidenciar la sensibilidad del tema venezolano y la rapidez con la que este tipo de versiones genera reacciones emocionales en redes sociales.