A hermana de Yina Calderón no la bajan de “abogada de Temu”, por insultar a su pueblo en el Huila

“La villana de Colombia”, así se autodenomina la creadora de contenido Yina Calderón, mujer que está nuevamente en el centro de la polémica tras irse a pasar año nuevo con su familia a su pueblo natal, Oporapa, Huila. Justamente en medio de estas celebraciones fueron víctimas de un ataque, por lo que Juliana, hermana de la ‘sayayina’, le pegó tremenda madreada a varios de sus paisanos.

El 2025 fue uno de los más movidos para la huilense, quien estuvo en boca de miles, entre otras cosas por su renuncia a la pelea con Valdiri en el evento Stream Fighters de WestCol; además de sus peleas y borracheras en República Dominicana mientras estuvo encerrada en ‘La Mansión de Luinny’.

Este tipo de escenarios en los que se ha puesto Yina la han llevado a tener una gran cantidad de críticos que la atacan en redes, algo que se pasó a la realidad al ser atacadas con espumas, agua, maicena y golpes en medio de una alborada en su pueblo, algo por lo que tuvieron que pasar las fiestas encerradas en casa.

“Me parece terrible que mi propio pueblo me ataque y que tenga que pasar año nuevo encerrada. Te quiero mi Oporapa, pero si no cambian nadie nos visitará”, reveló Yina en una de sus historias de Instagram.

A esto se le suma que su hermana Juliana, se subió a la tarima de su municipio para rechazar lo sucedido y de paso decirle ‘HP’ a quienes la odian; algo por lo que le están diciendo “abogada de Temu”.

“En vez de hacer un llamado a la calma alborotó el avispero”, “Cada quien recibe lo que merece”, “Esta abogada de Temu”, “Casi las ahogan en espuma”, “Eso pasa por hacer famosas a ese tipo de personas”, “Por eso se siguen ganando el desprecio de muchos”, “Qué pereza estas hermanas”, “Ellas promocionando el pueblo y les hacen eso”, “No les pueden pedir más”, y “Que triste que solo vivan por las polémicas”, fueron algunas de las reacciones.