Nuevamente, la muerte golpea el entorno de Diomedes en diciembre: Encuentran muerto a su exmánager

Ay, el 26 del mes de mayo, nació un niñito en el año 57. Y allá en La Junta fue bautizado y hoy se conoce con el nombre de Diomedes”.S í, el nombre de Diomedes Díaz sigue resonando a pesar quehace 12 años partió de este mundo terrenal, dejando un gran vacío en el mundo vallenato; sensación que se acrecentó recientemente con la confirmación del fallecimiento de uno de sus mánagers.

Desde la ciudad de Santa Marta llegan noticias que tienen a la fanaticada de ‘Diome’, nuevamente con el corazón de la mano en plenas fiestas decembrinas, luego que se encontrara el cuerpo sin vida de José Páez, quien fuese el encargado de manejar la carrera del artista en una de sus épocas de grandeza.

Las primeras hipótesis entregadas por las autoridades tras el levantamiento del cuerpo, indican que previo a su deceso, Páez se encontraba realizando senderismo por una zona montañosa de ‘La Perla de América’, lugar al que se trasladaron miembros de la Armada Nacional y el CTI de la Fiscalía.

Adicionalmente, los peritos están adelantando la investigación pertinente para definir se trató de alguna caída; o algún tipo de robo. Cabe acotar que este hombre acompañó a Diomedes hasta 2013 y que deja tres niños.

Números del chance de Diomedes Díaz

En vida, el intérprete de ‘Mujereando’ fue reconocido por los actos de bondad que tuvo con su fanaticada, a quienes les regalaba dinero en sus presentaciones, o simplemente cuando se lo encontraban en la calle.

Tras su deceso se crearon varias combinaciones numéricas que los apostadores del chance y la lotería usan con el objetivo de ganarse una plática, algunos de estos números asociados con la tumba del cantante ubicada en el Parque Cementerio Jardines del Ecce Homo, en Valledupar. Estas son algunos de los números: 2657, 2613, 1108, 1225, 1325, 1266, 1366, 5766, 5726, 6626 y 2666