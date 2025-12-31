Esta sería la millonaria suma que cobrarían algunos artistas por concierto, ¿exagerado?

Los conciertos se han consolidado como eventos de alta intensidad donde la producción técnica y la respuesta del público definen el éxito de la experiencia, ya no se trata solo de la ejecución musical, sino de un despliegue de luces, sonido y elementos visuales que crean una atmósfera inmersiva para el espectador. Esta dinámica, marcada por la presencia masiva de asistentes, convierte cada presentación en un fenómeno sensorial diseñado para generar un impacto directo y conectar al artista con sus fieles fanáticos.

Ante este panorama, la duda existente se da en el precio que cobrarían algunos artistas colombianos por cada uno de sus conciertos, cifra que no sería para nada baja, teniendo en cuenta su amplio camino recorrido, su crecimiento con el paso de los años y por supuesto, la acogida entre el público.

Hace pocos días, la emisora MIX, dio a conocer lo que posiblemente cobrarían algunos artistas por cada uno de sus conciertos. El primero en ser mencionado por el locutor fue Ryan Castro, asegurando que cobraría 1′100.000 millones de pesos por show, con algunas peticiones como lo son hotel para todo su equipo y también una Play 5.

El segundo en la lista es Blessd, quien cobraría por uno de sus shows 1′280.00 millones, añadiendo un vuelo privado y tres botellas de tequila Clase Azul que se darán en medio de show. En cuanto al paisa J Balvin, el valor por un concierto estaría en 4.000 millones, priorizando a su Dj personal en cada una de sus presentaciones.

Finalmente, en la lista expuesta por parte de la mencionada emisora se encuentra Maluma, quien, al parecer, cobraría por concierto 3.200 millones de pesos, pidiendo hotel, alimentación, vuelos, entre otros. Ante las sorpresivas cifras reveladas, varios pidieron conocer el valor por concierto de grandes artistas de talla internacional y el impacto que esto tendría en Colombia.